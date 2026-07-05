Συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη την Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε περιοχές με υψηλό ή πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, απαίτησε τη διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος, θέτοντας σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία τον κρατικό μηχανισμό».

Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη πυρκαγιά του σημερινού 24ώρου εκδηλώθηκε στην περιοχή της Οινόης, στη Μάνδρα Αττικής, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, σε μια περιοχή που σήμερα είχε πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας (κατηγορία 4).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 76 οχήματα, πλήθος εθελοντών και 29 εναέρια μέσα, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Η εικόνα της πυρκαγιάς, όπως τονίζεται από το υπουργείο, είναι πλέον βελτιωμένη και οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες εντός της περιμέτρου.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, άμεσα αντιμετωπίστηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Δροσιά Χαλκίδας, στον Ελαιώνα Θήβας και στις Αμμούδες Ρόδου, όπου, όπως υπογραμμίζεται από την Πολιτική Προστασία, η έγκαιρη κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε την εξέλιξή τους σε μεγάλα συμβάντα.

Το προηγούμενο 24ωρο, ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 17 αγροτοδασικές πυρκαγιές, γεγονός που, όπως αναφέρει το υπουργείο σε ενημέρωσή του, προκάλεσε σημαντική διάσπαση των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυσκολότερες από αυτές ήταν στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και συνεχίζουν να επιχειρούν με ισχυρές δυνάμεις, καθώς και στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

«Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα διαδοχικά και ταυτόχρονα συμβάντα του τελευταίου διημέρου, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων, είχε ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών να περιοριστεί στα αρχικά στάδιά τους, αποτρέποντας την επέκτασή τους και την απειλή κατοικημένων περιοχών», σημειώνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι για αύριο, Δευτέρα 6 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για τις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται και σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Εύβοια.

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα καλούν όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως κατά τις ημέρες υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. «Η πρόληψη παραμένει το αποτελεσματικότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος», επισημαίνει το υπουργείο στη σχετική ενημέρωση.