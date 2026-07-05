Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Μεσαρά, στον δρόμο από το Τυμπάκι προς το Καμηλάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν μία κλούβα και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι με τα δύο παιδιά του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόμπιας, οι οποίοι προχώρησαν στον ασφαλή απεγκλωβισμό των τραυματιών.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν μία γυναίκα και τον οδηγό της κλούβας, μεταφέροντάς τους στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των τραυματιών είναι καλή.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους διερχόμενους οδηγούς.