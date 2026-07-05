Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον μεγάλο τελικό του Your Face Sounds Familiar, το βράδυ της Κυριακής, με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά την τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή του σόου του ΑΝΤ1.

Αμέσως μετά την ερμηνεία του, ο γνωστός ηθοποιός εμφανώς φορτισμένος μίλησε στον Σάκη Ρουβά για τη σημασία του τραγουδιού που επέλεξε, αποκαλύπτοντας πως συνδέεται με μια δύσκολη περίοδο της ζωής του.

«Είναι ένα τραγούδι που με πηγαίνει… Συγχωρέστε με… Τα γαλλικά είναι κατά κάποιο τρόπο η δεύτερη γλώσσα μου, τα κάνω από πολύ μικρός. Ο Jacques Brel είναι μια σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής και το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψε με πολύ πόνο», είπε αρχικά, πριν λυγίσει.

Με δάκρυα στα μάτια συνέχισε: «Ίσως επειδή πέρασα δύσκολα το προηγούμενο διάστημα… Τι έχω πάθει τώρα; Ναι, το τραγούδι το απευθύνω κάπου, όπως κάνουμε όλοι. Ίσως όμως να λέω “μην εγκαταλείπεις” και στον εαυτό μου. Ίσως είναι μια γέφυρα προς τον σημερινό μου εαυτό, αλλά και προς το παιδί που ήμουν».

Η συγκινητική εξομολόγηση του ηθοποιού άγγιξε τόσο το κοινό όσο και την κριτική επιτροπή. Η Κατερίνα Παπουτσάκη, εμφανώς συγκινημένη, σχολίασε: «Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που είδαμε. Φάνηκε ότι ήταν μια πραγματική προσωπική κατάθεση ψυχής».