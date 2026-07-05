Οι ΗΠΑ υπολογίζουν κανονικά στον Φολαρίν Μπαλογκάν για τον αγώνα με αντίπαλο το Βέλγιο στους «16» του Μουντιάλ 2026, καθώς η FIFA αποφάσισε να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα που είδε στο ματς με τη Βοσνία, κάνοντας χαρούμενο και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπαλογκάν είναι ο ηγέτης των ΗΠΑ, έχοντας πετύχει τρία γκολ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οπότε η αποβολή του στο ματς με τους Βόσνιους ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί κόντρα στο Βέλγιο. Τελικά, όμως, θα αγωνιστεί ξανά.

Η FIFA ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την τιμωρίας μιας αγωνιστικής στον 25χρονο επιθετικό και θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους Βέλγους, όπου οι Αμερικανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους προημιτελικούς.

«Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μίας αγωνιστικής αναστέλλεται για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Εάν ο Φολαρίν Μπάλογκαν διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, η αναστολή θα ανακληθεί και η ποινή θα τεθεί σε ισχύ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόσθετη κύρωση που ενδέχεται να του επιβληθεί για τη νέα παράβαση», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Μια απόφαση που έκανε πολύ χαρούμενο και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social έγραψε: «Ευχαριστώ τη FIFA γιατί έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία!».