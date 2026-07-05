Η σχέση της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας με την Ελλάδα συνδέεται συνήθως με τη γέννηση του Πρίγκιπα Φιλίππου στην Κέρκυρα. Ωστόσο, υπάρχει μία μορφή της οικογένειας που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στη χώρα μας.

Η Πριγκίπισσα Αλίκη του Μπάττενμπεργκ, μητέρα του Φιλίππου και γιαγιά του Βασιλιά Καρόλου, επέλεξε να μείνει στην κατεχόμενη Αθήνα την πιο σκοτεινή περίοδο της ιστορίας και να θέσει σε κίνδυνο την ίδια της τη ζωή για να σώσει άλλους.

Το σπίτι που έγινε καταφύγιο στην Κατοχή

Με την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα το 1941, πολλά μέλη της ελληνικής βασιλικής οικογένειας εγκατέλειψαν τη χώρα. Η Πριγκίπισσα Αλίκη, αντίθετα, παρέμεινε στην πρωτεύουσα, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικές δράσεις και οργανώνοντας συσσίτια για όσους είχαν ανάγκη.

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος της Μεγάλης Βρετανίας περπατά μαζί με τη μητέρα του, Πριγκίπισσα Αλίκη, κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στις 15 Δεκεμβρίου 1961.

Την ίδια περίοδο, στο σπίτι όπου διέμενε, κοντά στα Ανάκτορα, προσέφερε καταφύγιο στη Rachel Cohen και στα παιδιά της. Ο σύζυγός της, Michel Cohen, υπήρξε στενός φίλος και σύμβουλος του Βασιλιά Γεωργίου Α΄ και η Αλίκη θεώρησε προσωπικό της χρέος να προστατεύσει την οικογένεια από τις διώξεις των Ναζί, γνωρίζοντας πολύ καλά τους κινδύνους που συνεπαγόταν μια τέτοια απόφαση.

Η συνάντηση με τη Γκεστάπο

Η δράση της δεν πέρασε απαρατήρητη από τις κατοχικές αρχές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν αξιωματικοί της Γκεστάπο την επισκέφθηκαν για να τη ρωτήσουν σχετικά με πληροφορίες που είχαν λάβει, η Πριγκίπισσα Αλίκη αξιοποίησε τη βαρηκοΐα της.

Αν και μπορούσε να διαβάζει τα χείλη, έδωσε την εντύπωση ότι δεν καταλάβαινε τις ερωτήσεις τους, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε ώστε οι Γερμανοί να αποχωρήσουν χωρίς να αποκαλυφθεί η οικογένεια που έκρυβε.

Η Rachel Cohen και τα παιδιά της παρέμειναν ασφαλείς μέχρι την απελευθέρωση της Αθήνας. Για την πράξη αυτή, το 1993 το Yad Vashem του Ισραήλ απένειμε μεταθανάτια στην Πριγκίπισσα Αλίκη τον τίτλο της «Δίκαιης των Εθνών».

Η πριγκίπισσα με τα γκρίζα ράσα

Μετά τον πόλεμο, η ζωή της πήρε εντελώς διαφορετική πορεία. Το 1949 ίδρυσε τη Χριστιανική Αδελφότητα της Μάρθας και της Μαρίας, μια ορθόδοξη μοναστική αδελφότητα με έντονη φιλανθρωπική και νοσηλευτική δράση.

Η ίδια εγκατέλειψε κάθε κοσμική εικόνα και κυκλοφορούσε στην Αθήνα φορώντας τη μοναχική της ενδυμασία, αφιερωμένη πλέον στο κοινωνικό έργο.

Η γυναίκα που συνταξιδεύει στο αυτοκίνητο με την Πριγκίπισσα Αλίκη της Ελλάδος, στην κηδεία του Βασιλιά Παύλου (14 Μαρτίου του 1964), είναι η Πριγκίπισσα Βικτώρια Λουίζα, Δούκισσα του Μπράουνσβαϊγκ (1892 – 1980), μητέρα της Βασίλισσας Φρειδερίκης της Ελλάδος και μοναχοκόρη του Κάιζερ Γουλιέλμου Β.

TopFoto / Topfoto / Profimedia

Η εικόνα αυτή έκανε ιδιαίτερη αίσθηση το 1953, όταν εμφανίστηκε στη στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Αβαείο του Ουέστμινστερ φορώντας το μοναχικό της ένδυμα, σε πλήρη αντίθεση με τη λαμπρότητα και την πολυτέλεια της τελετής.

Το 1969 έφυγε από τη ζωή στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Εκπληρώνοντας την τελευταία της επιθυμία, τα λείψανά της μεταφέρθηκαν αργότερα στην Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται σήμερα ο τάφος της, στο Μοναστήρι της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, στο Όρος των Ελαιών.

Το αθόρυβο κοινωνικό έργο στους δρόμους της Αθήνας

Πέρα από τη διάσωση της οικογένειας Cohen, η Πριγκίπισσα Αλίκη αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της στη στήριξη ανθρώπων που ζούσαν σε δύσκολες συνθήκες. Μέσα από τη Χριστιανική Αδελφότητα της Μάρθας και της Μαρίας συνέβαλε στην παροχή φροντίδας και βοήθειας σε ασθενείς και οικονομικά αδύναμους κατοίκους της Αθήνας.

Η ίδια δεν περιοριζόταν σε διοικητικό ρόλο. Βρισκόταν καθημερινά δίπλα στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, συμμετείχε στη διανομή τροφίμων και στην οργάνωση φιλανθρωπικών δράσεων. Για να συνεχιστεί το έργο αυτό, αξιοποίησε προσωπικά περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και τα κοσμήματά της, ώστε να εξασφαλίσει πόρους για τις ανάγκες της αδελφότητας. Έτσι, ο δικός της τίτλος ευγενείας κερδιζόταν καθημερινά στο πεζοδρόμιο.

Η ελληνική ψυχή που κληρονόμησε ο Βασιλιάς Κάρολος

Η σχέση της Πριγκίπισσας Αλίκης με την Ελλάδα δεν έσβησε ποτέ. Ο Βασιλιάς Κάρολος μεγάλωσε ακούγοντας τις ιστορίες της γιαγιάς του και, σύμφωνα με αρκετούς βιογράφους, διαμόρφωσε από νωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ορθοδοξία και την ελληνική πνευματική παράδοση.

Η Πριγκίπισσα Αλίκη της Ελλάδος με τα εγγόνια της, τον (τότε) Πρίγκιπα Κάρολο και την Πριγκίπισσα Άννα, οι οποίοι την υποδέχτηκαν κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο της Αθήνας, προκειμένου να παρευρεθούν στον γάμο του Βασιλιά Κωνσταντίνου της Ελλάδος και της (τότε) Πριγκίπισσας Άννας-Μαρίας της Δανίας στις 18 Σεπτεμβρίου 1964.

TopFoto / Topfoto / Profimedia

Οι επανειλημμένες ιδιωτικές επισκέψεις του στο Άγιον Όρος, όπου επιλέγει να αποσύρεται για προσευχή και περισυλλογή, έχουν ενισχύσει την εικόνα αυτής της στενής σχέσης με την ελληνική κληρονομιά της οικογένειάς του.

Ο τάφος της Πριγκίπισσας Αλίκης στην Ιερουσαλήμ

Η Ελληνίδα ηρωίδα πίσω από τον Βασιλιά Κάρολο μπορεί να γεννήθηκε πριγκίπισσα, όμως έμεινε στην ιστορία κυρίως για τις πράξεις της. Και αυτές ήταν που της χάρισαν μία θέση ανάμεσα στους «Δίκαιους των Εθνών», πολύ πέρα από κάθε βασιλικό τίτλο.