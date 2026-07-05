Όσα αποκάλυψε για πρώτη φορά η Έλενα Παπαρίζου στη Ναταλία Γερμανού σχολίασαν το πρωί της Κυριακής (5/7) ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου στο τελευταίο “Ραντεβού το ΣΚ”.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια φιλοξενήθηκε χθες στο “Καλύτερα δε Γίνεται” και μοιράστηκε για πρώτη φορά την οργισμένη αντίδραση του αείμνηστου πατέρα της απέναντι στο αισχρό σχόλιο που της είχε κάνει ο Δημήτρης Δανίκας, αμέσως μετά τη νίκη της στη Eurovision.

«Τι εποχές! 21 χρόνια από τότε και βέβαια η τοξικότητα πάντα υπήρχε απλά έβγαινε λιγότερο στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο βίο, γιατί δεν υπήρχαν τα social. Δεν υπήρχαν τόσο πολύ, το διαδίκτυο υπήρχε αλλά δεν ήταν το πρώτο μέσο και η πηγή ενημέρωσης μας. Βλέπαμε τηλεόραση, ακούγαμε ραδιόφωνο, δεν χρησιμοποιούσαμε τα κινητά για να ανταλλάξουμε απόψεις. Μόνο αυτοί που δούλευαν στα μέσα είχανε βήμα. Ο κόσμος δεν είχε βήμα ακόμα με το κινητό», είπε ανοίγοντας τη συζήτηση στο πάνελ ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Και αυτό είναι ένας νομίζω μια απάντηση στο σχόλιο της Ναταλίας Γερμανού που είπε, “δεν θυμάμαι να ήταν το ίδιο μεγάλο όλο αυτό το οποίο γινόταν”. Παίζει ρόλο το κομμάτι αυτό της επαφής των social. Από την άλλη όμως δεν παίζει κανέναν ρόλο τελικά αν ένας άνθρωπος, το ‘χει να μιλήσει αισχρά, γιατί ήταν αισχρό αυτό το σχόλιο. Ήτανε εξαιρετικά άβολο. Για ποιο λόγο όμως να επιτρέπεται να συνεχίζεται, να καλλιεργείται ή εν πάση περιπτώσει κάπως να το αποδεχόμαστε κιόλας;», ανέφερε παίρνοντας τον λόγο η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Υπενθυμίζω ότι πριν 1,5 χρόνο στο διαδίκτυο δύο κύριοι μεγάλης ηλικίας, ευσεβείς και σημαντικοί είπαν για την Κλαυδία ότι θα φάει π… Την χυδαιότερη λέξη για το ανδρικό μόριο. Δεν μπορώ να πω βεβαίως τι και δεν επιτρέπεται και στην εκπομπή. Το 2025. Οπότε μην μας εκπλήσσει που το 2005 κάποιος συνάδελφος είχε λόγο ελεύθερο πολύ και χυδαίο. Μη μας εκπλήσσει. Η δουλειά μας είναι να το βάζουμε στη γωνία», συμπλήρωσε στην κουβέντα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Πόσες φορές οι άνθρωποι, ειδικά οι δικοί μας οι γονείς, που μπορεί να διαβάσουν κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά προσβλητικό και αισχρό και ανυπόστατο εν τέλει, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτούν πώς να το χειριστούν. Και δεν έχουν όλοι την άνεση αν θέλεις να, να γράψουν κάτι, να κάνουν μία ανάρτηση, γιατί οι γονείς μας είναι και κάπως μιας άλλης γενιάς», επισήμανε η παρουσιάστρια.

«Πέρασε ευτυχώς, η Έλενα άκουσε εκατομμύρια καλά σχόλια, άκουσε και δύο μπαρούφες. Σήκωσε την ελληνική σημαία, σήκωσε το φρόνημα μας ψηλά», υπογράμμισε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κλείνοντας το θέμα.