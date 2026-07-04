Την Έλενα Παπαρίζου υποδέχτηκε η Ναταλία Γερμανού στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» το μεσημέρι του Σαββάτου (5/7), μέσα από το πρόγραμμα του Alpha.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοφιλής τραγουδίστρια γύρισε πίσω στον χρόνο και αναφέρθηκε σε μια φράση που είχε ειπωθεί για την ίδια την περίοδο της Eurovision, η οποία την ενόχλησε ιδιαίτερα, όπως και τον πατέρα της.

«Είναι η πρώτη φορά που θα το πω αυτό το πράγμα. Θυμάμαι πως κανονικά ήταν οι γονείς μου να ταξιδέψουν για να πάνε στη Σουηδία, στο σπίτι τους, αλλά είχε υπάρξει τότε η προσφορά της Aegean με ένα αεροπλάνο, το 001, για να μας φέρει πίσω στην πατρίδα μας», ανέφερε αρχικά η Έλενα Παπαρίζου.

Στη συνέχεια περιέγραψε ένα περιστατικό με τον πατέρα της, σημειώνοντας:

«Θυμάμαι ότι τότε έμενα στη Γλυφάδα και σε μια συγκεκριμένη στιγμή ήταν αραγμένος ο πατέρας μου στον καναπέ, όταν άκουσε τον κ. Δανίκα να λέει ότι “το μόνο πράγμα που μπορεί κανονικά αυτό το κορίτσι να σηκώνει είναι κάτι άλλο, όχι την ελληνική σημαία”. Έχει χάρη που τον κρατούσα τον πατέρα μου».

«Και έχει χάρη γιατί θα είχε φάει πάρα πολύ ξύλο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά τέτοια πράγματα δεν λέγονται για κανέναν λόγο. Ήταν έτοιμος… θα είχε μείνει λιπόθυμος», κατέληξε η Έλενα Παπαρίζου.