Με αφορμή τη νέα της θεατρική συνάντηση με τη «Μήδεια», η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα, το πάθος και τις επιλογές που έκανε στη ζωή της.

Η σπουδαία ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει ζήσει έντονα τον έρωτα και δεν δίστασε ποτέ να αφεθεί στα συναισθήματά της.

«Έχω ζήσει την τρέλα του έρωτα πολλές φορές και νιώθω ευλογημένη γι’ αυτό. Αφήνομαι να παρασυρθώ από την επιθυμία και το πάθος μου. Αν ένας άνθρωπος με αγγίξει πραγματικά, πέφτω με τα μούτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξομολογήθηκε, πολλές φορές ο χρόνος αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα για τον άλλον άνθρωπο.

«Όταν περνά ο καιρός και αποκαλύπτεται ένα διαφορετικό πρόσωπο, καταλαβαίνω ότι δεν πρόσεξα κάποια πράγματα. Δυστυχώς, επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια λάθη», σημείωσε.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη αναφέρθηκε και στη διαχρονική της στάση απέναντι στον γάμο και τη μητρότητα, αποκαλύπτοντας πως από νεαρή ηλικία είχε αποφασίσει ότι δεν αποτελούσαν προτεραιότητα για εκείνη.

«Από μικρή ήμουν κατά του γάμου, τον θεωρούσα μια κοινωνική σύμβαση. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά. Έλεγα πως αφού ο έρωτας κάποια στιγμή τελειώνει, γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους; Προτιμούσα να ζήσω αυτό που ήθελα και, όταν ολοκληρωνόταν, να παραμείνω φίλη με τον άνθρωπο