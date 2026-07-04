Μια πρόβλεψη που αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις έκανε ο Μπιλ Γκέιτς, υποστηρίζοντας ότι μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει αλλάξει τόσο βαθιά την οικονομία και την αγορά εργασίας, ώστε το σημερινό καπιταλιστικό μοντέλο ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον όπως το γνωρίζουμε. Όπως είπε, η AI θα καλύψει τις ελλείψεις σε βασικά επαγγέλματα, θα αυξήσει θεαματικά την παραγωγικότητα και θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται και ζουν.

Μιλώντας στο podcast People by WTF του Ινδού επιχειρηματία Νίκιλ Κάμαθ, ο συνιδρυτής της Microsoft εξήγησε ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τη ρομποτική, δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική πρόοδο, αλλά μια αλλαγή που μπορεί να αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας και ολόκληρο το οικονομικό σύστημα.

Η AI θα καλύψει τις ελλείψεις σε γιατρούς, δασκάλους και εργαζομένους

Ο Γκέιτς εκτίμησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει χρόνιες ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η βιομηχανία.

«Πάντα είχαμε ελλείψεις: γιατρούς, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους για τα εργοστάσια. Αυτές οι ελλείψεις θα πάψουν να υπάρχουν. Θα πρόκειται για μια αρκετά βαθιά αλλαγή που θα απελευθερώσει πολύ χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η AI αναλάβει μεγάλο μέρος των εξειδικευμένων εργασιών, η παραγωγικότητα δεν θα εξαρτάται πλέον από τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού ή γνώσης, οδηγώντας σε ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό μοντέλο.

«Θα έχουμε δωρεάν νοημοσύνη»

Ο Μπιλ Γκέιτς στάθηκε και στις δυνατότητες της ρομποτικής, εκτιμώντας ότι τα επόμενα χρόνια τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούν να εκτελούν ακόμη και απαιτητικές χειρωνακτικές εργασίες.

«Χρειάζονται εξαιρετικά “χέρια” για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Θα τα καταφέρουμε», είπε, αναφερόμενος σε επαγγέλματα όπως η μεταποίηση, οι κατασκευές και η καθαριότητα.

Λιγότερη δουλειά και πρόωρη σύνταξη

Ο συνιδρυτής της Microsoft υποστήριξε ακόμη ότι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέψει στους ανθρώπους να εργάζονται λιγότερες ώρες και να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα.

«Θα μπορείς να συνταξιοδοτείσαι νωρίτερα και να εργάζεσαι μικρότερες εργάσιμες εβδομάδες. Αυτό θα απαιτήσει σχεδόν μια φιλοσοφική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούμε τον χρόνο μας. Θα έχουμε δημιουργήσει, κατά κάποιον τρόπο, δωρεάν νοημοσύνη», ανέφερε.

Η εκτίμησή του έρχεται σε μια περίοδο όπου πολλές χώρες εξετάζουν την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, λόγω των πιέσεων που δέχονται τα ασφαλιστικά συστήματα. Ωστόσο, ο Γκέιτς θεωρεί ότι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής μπορεί να ανατρέψει πλήρως τα σημερινά δεδομένα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, παράγουμε και ζούμε.