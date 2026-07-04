Φωτιά ξέσπασε στις 20:30 το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον κατοικιών και στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και ένα αεροσκάφος. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς Τιτάν.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #ΤΙΤΑΝ



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, οι οποίοι δεν αναμένεται να κοπάσουν τις επόμενες ώρες.

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια στην περιοχή της Ανθούπολης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.