Η Ινφάντα Cristina αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο στήριξης της μητέρας της, καθώς η βασίλισσα Σοφία αντιμετωπίζει τους πρώτους θερινούς μήνες χωρίς την παρουσία της αδελφής της, πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία απεβίωσε τον περασμένο Ιανουάριο.

Το ισπανικό περιοδικό «Semana» αποκαλύπτει ότι τα μέλη της οικογένειας έχουν οργανώσει ένα σύστημα διαδοχικών επισκέψεων στη Μαγιόρκα, ώστε η 87χρονη βασιλομήτωρ να μην μείνει μόνη της στο Παλάτι του Μαρβέλντ (Τα θερινά ανάκτορα της ισπανικής βασιλικής οικογένειας που ανήκαν σε Έλληνα), δεδομένου ότι τον περασμένο Δεκέμβριο έχασε και τη στενή της φίλη, Τατιάνα Ραντζίγουιλ.

Στο πλευρό της Σοφίας αναμένεται να βρεθούν και τα εγγόνια της, Βικτόρια Φεντερίκα και Ιρένε Ουρντανγκαρίν, οι οποίες είχαν ταξιδέψει στη Μαγιόρκα και κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Τα παιδιά των πριγκιπισσών Ελένης και Κριστίνας επιλέγουν να πραγματοποιούν διακριτικές επισκέψεις, αποφεύγοντας την έκθεση στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να προσφέρουν συντροφιά στη γιαγιά τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την άφιξη του πυρήνα της βασιλικής οικογένειας. Ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Infanta Sofía σχεδιάζουν να μεταβούν στο Παλάτι του Μαρβέλντ προς τα τέλη Ιουλίου. Η παραμονή τους θα συνδυάσει την ιδιωτική χαλάρωση με τις καθιερωμένες δημόσιες εμφανίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να επαναληφθούν οι κοινές έξοδοι για δείπνο σε τοπικά εστιατόρια, καθώς και η παρουσία τους στη θεσμική δεξίωση με εκπροσώπους της κοινωνίας των Βαλεαρίδων.

Το πλάνο των διακοπών της βασιλομήτορος παραμένει ανοιχτό, καθώς μετά τη διαμονή της στη Μαγιόρκα ενδέχεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συναντήσει συγγενικά της πρόσωπα, αναζητώντας μερικές ημέρες ιδιωτικότητας.