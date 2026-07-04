Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πλατεία 1866 στο κέντρο των Χανίων, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από την κουζίνα του καταλύματος, προκαλώντας ανησυχία. Η κατάσταση έγινε γρήγορα αντιληπτή και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς, καταφέρνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά εννέα πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνέδραμαν στη διαχείριση του περιστατικού.

Δείτε φωτογραφίες