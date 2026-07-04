Τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, που πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα, σχολίασε μέσω του λογαριασμού του στο Χ ο γνωστός στιχουργός Νίκος Μωραΐτης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο Γιώργος Καραμέρος, σημειώνοντας ότι «η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα».

Ο Νίκος Μωραΐτης, σχολιάζοντας τα σενάρια που θέλουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να εντάσσονται στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, έγραψε μεταξύ άλλων:

«Θα παραιτούνται, θα πηγαίνουν να γράφονται μέλη και στο τέλος θα μείνουν εκτός ψηφοδελτίων. Εδώ είμαστε, θα κριθεί η πρόβλεψη».

«Δε μιλάω για κάποια μετρημένα στα δάχτυλα αξιόλογα στελέχη που δικαιολογημένα τα θέλει και θα τα πάρει. Μιλάω για τα παλτά, τα τοξικά ανθρωπάκια και όλους αυτούς που ο κόσμος δε θέλει να τους βλέπει ούτε ζωγραφιστούς», διευκρίνισε.

Προσοχή στο κενό μεταξύ «παραιτείται και πάει στον Τσίπρα» και στο «παραιτείται και πάει μόνος του να γραφτεί απλό μέλος στο κόμμα Τσίπρα χωρίς συμφωνία με τον Τσίπρα».



Φεύγει ο Ζαχαριάδης: «Πάει στον Τσίπρα!» αμέσως όλοι. Μα πιστεύετε ότι ο Τσίπρας θα πάρει τον Ζαχαριάδη; Ή… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) July 4, 2026

Αναλυτικά η ανάρτησή του

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη:

«Προσοχή στο κενό μεταξύ «παραιτείται και πάει στον Τσίπρα» και στο «παραιτείται και πάει μόνος του να γραφτεί απλό μέλος στο κόμμα Τσίπρα χωρίς συμφωνία με τον Τσίπρα».

Φεύγει ο Ζαχαριάδης: «Πάει στον Τσίπρα!» αμέσως όλοι. Μα πιστεύετε ότι ο Τσίπρας θα πάρει τον Ζαχαριάδη; Ή κάτι άλλους παρόμοιους;Θα παραιτούνται, θα πηγαίνουν να γράφονται μέλη και στο τέλος θα μείνουν εκτός ψηφοδελτίων. Εδώ είμαστε, θα κριθεί η πρόβλεψη.

Δε μιλάω για κάποια μετρημένα στα δάχτυλα αξιόλογα στελέχη που δικαιολογημένα τα θέλει και θα τα πάρει. Μιλάω για τα παλτά, τα τοξικά ανθρωπάκια και όλους αυτούς που ο κόσμος δε θέλει να τους βλέπει ούτε ζωγραφιστούς.

Θυμίζω τι έλεγαν οι καλοθελητές πριν από λίγες εβδομάδες: «Αυτοδιαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει όλος στον Τσίπρα, τα συμφώνησε ο Τσίπρας με τον Φάμελλο!».

Τώρα που αποδεικνύεται ότι ο μέγας νους Φάμελλος αποφάσισε μόνος του να προτείνει αυτοδιάλυση για να πιέσει με τετελεσμένη απόφαση τον Τσίπρα να τους πάρει όλους en bloc αλλά ο Τσίπρας τούς έριξε ένα τεράστιο Χ, τι λένε οι ίδιοι παπαγάλοι: «Πώς είναι δυνατόν να φτύνει έτσι συνεργάτες χρόνων!».

Παιδιά, σας το είπε: Δε σας θέλει. Και σας το έδειξε από νωρίς με τον εξώστη, αλλά η σημειολογία είναι κάτι άγνωστο σε εσάς, φαίνεται. Αν θέλετε τόσο πολύ, γραφτείτε μέλη και παραμείνετε μέλη όπως κάθε… κοινός θνητός.

Πολλοί εύχονται ότι ο Τσίπρας θα κάνει το μεγάλο λάθος και στο τέλος θα βάλει όλα αυτά τα ρετάλια υποψήφιους βουλευτές. Η δική μου ερώτηση είναι: Πάει καλά, έχει δεκάδες νέα στελέχη, μερικά από αυτά γράφουν κιόλας θετικά στην τηλεόραση και στην κοινωνία, άλλα χρειάζονται χρόνο αλλά πάντως δε γεννούν αντιπάθεια. Υπάρχει κανένας λόγος να «αυτοκτονήσει»;

Θα μου πείτε: «Το 2023 τι λόγο είχε να αυτοκτονήσει;». Δυστυχώς, αποκαλύφθηκε με τον καιρό ότι το κόμμα που είχε ήταν αδύνατον να αλλάξει. Σε βαθιά παρακμή, φράξιες και φατρίες, και με πολιτικό προσωπικό πυγμαίων (πλην εξαιρέσεων). Τελικά, το ‘23 ήταν περισσότερο το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου παρά αυτοκτονία. Αλλά και αν θεωρήσουμε ότι τότε αυτοκτόνησε, όταν οι ψηφοφόροι φαίνεται να σου δίνουν καινούργια ζωή, δεν έχεις δικαίωμα να τη θέσεις σε κίνδυνο. Είναι δική τους και δική σου».