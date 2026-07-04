Η Τουρκία ηττήθηκε με 87-80 από τη Σερβία στον ημιτελικό του παγκοσμίου U17, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι στο γήπεδο ως φίλαθλος και να γίνεται έξαλλος με έναν εκ των διαιτητών, στον οποίο είπε διάφορα.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού γινόταν έξω φρενών αρκετές φορές με τους διαιτητές, είτε στη Euroleague είτε στη Stoiximan Basket League, με συνέπεια να ακολουθούν τεχνικές ποινές, αποβολές, οργισμένες δηλώσεις και τιμωρίες.

Έξαλλος, όμως, με τους διαιτητές μπορεί να γίνει και ως φίλαθλος ο Αταμάν και φάνηκε στον ημιτελικό του παγκοσμίου U17, όπου η Τουρκία ηττήθηκε με 87-80 από τη Σερβία, στην οποία είναι προπονητής ο Στέβαν Μίγιοβιτς, βοηθός του Ντράγκαν Σάκοτα στην ΑΕΚ.

Ο Αταμάν παρακολουθούσε το ματς από τα court seats, τις θέσεις δίπλα από το παρκέ, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να εκνευριστεί με έναν από τους διαιτητές, να σηκωθεί από τη θέση του και να του φωνάξει διάφορα, ακριβώς όπως θα έκανε αν ήταν στον πάγκο.