Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά στις 11 Ιουνίου, αφού ολοκληρωθούν οι πολυήμερες τελετές κηδείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το σαουδαραβικών συμφερόντων μέσο Al Arabiya.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια σειρά από βασικά ζητήματα, όπως οι κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Οι δύο χώρες είχαν πραγματοποιήσει τις τελευταίες τους έμμεσες τεχνικές συνομιλίες την Τετάρτη στην Ντόχα, τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλές».

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μερική αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, ωστόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρεται να αρνήθηκαν ότι υπήρξε τέτοια συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις έρχονται μετά την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν πριν από δύο εβδομάδες, το οποίο έθεσε ένα περιθώριο 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.