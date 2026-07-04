Μια αλλοδαπή μητέρα με τον περίπου 10 ετών γιο της ξεκίνησαν από τη δυτική παραλία του Μπάλου στη λιμνοθάλασσα της Κισσάμου με προορισμό την καντίνα.

Για να φτάσει κάποιος εκεί, πρέπει να διασχίσει το σημείο όπου η θάλασσα στενεύει και σχηματίζει ένα κανάλι. Ωστόσο, το νερό στο μέσο του διαύλου είναι βαθύ και το αγοράκι ξαφνικά βούλιαξε, αρχίζοντας να πίνει νερό.

Ο κυβερνήτης σκαφών Νίκος Σχοινοπλοκάκης, που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, δήλωσε στην ΕΡΤ Χανίων: «Πηγαίναμε μαζί με τον ναυαγοσώστη με τον μικρό φουσκωτό μια ηλικιωμένη κυρία, που δεν μπορούσε να περπατήσει, στο πλοίο. Περίπου στη μέση του Πόρου η μητέρα περπατούσε μπροστά και το αγοράκι ακολουθούσε. Κρατούσε ένα σακίδιο πάνω από το κεφάλι του, με τα χέρια έξω από το νερό. Εκεί το νερό είναι βαθύ και το παιδί ξαφνικά σταμάτησε να πατάει. Αντί όμως να κολυμπήσει, στην προσπάθειά του να κρατήσει το σακίδιο έξω από το νερό, βούλιαξε και άρχισε να πίνει νερό. “Οδήγα!” μου φώναξε ξαφνικά ο Μανώλης και μου έδωσε το τιμόνι.

Ο 23χρονος ναυαγοσώστης, μόλις αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε βουλιάξει, βούτηξε αμέσως στο νερό και το ανέσυρε. Ευτυχώς όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μέχρι να καταλάβει η μητέρα τι είχε συμβεί και να γυρίσει πίσω, ο Μανώλης είχε ήδη βγάλει το παιδί από το νερό».

Σοκαρισμένη, η μητέρα του 10χρονου δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο είχε κινδυνεύσει ο γιος της και δεν σταματούσε να ευχαριστεί τον 23χρονο ναυαγοσώστη.

Πρόκειται για τον ίδιο ναυαγοσώστη, τον Μανώλη Μυλωνάκη, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε σώσει ακόμη δύο νεαρές γυναίκες που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά του Μπάλου με τη σανίδα τους.