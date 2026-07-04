Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 22χρονος, τις μεσημβρινές ώρες της 1-7-2026, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης στην περιοχή της Κηφισιάς, με συνολική λεία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, τελεσθείσας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με την αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος, από κοινού με συνεργούς του, την 17-6-2026 επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη και, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, την έπεισαν με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου ηλεκτροπληξίας να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και χρυσαφικά έξω από την οικία της, τα οποία και αφαίρεσαν.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων ανέρχεται σε ποσό άνω των 120.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός που φέρεται να φορούσε κατά την τέλεση της πράξης, καθώς και χρυσαφικά.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Σημειώνεται ότι ο 22χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.