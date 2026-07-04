Μήνυση σε βάρος της Μαρίας Καρυστιανού κατέθεσε ο Ιωάννης Φρονιμάκης, πρώην στέλεχος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με αφορμή δηλώσεις της σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Όπως αναφέρει το πρώην στέλεχος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η μήνυση κατά της Μαρίας Καρυστιανού έρχεται «μετά τα όσα συκοφαντικά εναντίον μου περί εκβιασμού» που ειπώθηκαν στην εκπομπή του OPEN.

«Τώρα πλέον η Δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Θα ακολουθήσουν και άλλοι που με βρίζουν, με απειλούν και με συκοφαντούν μέσω διαδικτύου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντιπαράθεση των δύο πλευρών συνδέεται με υπόθεση ακινήτου που είχε περιέλθει στην κατοχή της Μαρίας Καρυστιανού μέσω πλειστηριασμού.

Στη συνέντευξή της, η ίδια ανέφερε ότι μετά τον θάνατο της κόρης της στα Τέμπη δεν είχε την ψυχική δυνατότητα να ασχοληθεί ενεργά με επιχειρηματικές δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η εταιρεία της ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ.

Όπως υποστήριξε, οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί στο ΓΕΜΗ δείχνουν μηδενική δραστηριότητα, γεγονός που –όπως είπε– αποδεικνύει ότι το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο δεν προχώρησε.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι δέχθηκε πιέσεις για το κλείσιμο της εταιρείας και την «εξαφάνισή» της από τα δημόσια στοιχεία, κάνοντας λόγο για εκβιαστικές πρακτικές, τις οποίες –όπως υποστήριξε– της μετέφερε μεταξύ άλλων και ο κ. Φρονιμάκης.

«Τότε ήταν που δέχθηκα έναν απροκάλυπτο εκβιασμό: μου ζήτησαν επιτακτικά να κλείσω εσπευσμένα την εταιρεία, να σβήσω τα ίχνη της, να μην εμφανίζεται πουθενά και να το κρύψουμε. Όπως είδατε, εμείς δεν πειράξαμε απολύτως τίποτα, γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι να είναι όλα στο φως. Αυτή την προτροπή συγκάλυψης τη δέχθηκα προσωπικά από τον κύριο Φρονιμάκη και από ορισμένους άλλους».

Όπως τόνισε, η ενέργεια αυτή λειτούργησε εκβιαστικά στη λογική του «ή δέχεσαι τα αιτήματά μας ή βγάζουμε το θέμα», προκειμένου να αποσπαστούν συγκεκριμένα ανταλλάγματα που αφορούσαν την κομματική οργάνωση και τη δομή του κινήματος στην Κρήτη.

Από την πλευρά του, ο κ. Φρονιμάκης εξέφρασε τη διαμαρτυρία του προς δημοσιογράφους της εκπομπής, υποστηρίζοντας ότι δεν του δόθηκε ο λόγος για να απαντήσει στις σχετικές καταγγελίες.