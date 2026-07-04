Στη σύλληψη ενός 88χρονου προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Γρεβενά.

Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη θέση «Ράχη» της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 88χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη της παρακείμενης βλάστησης.

Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 1.500 ευρώ

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 143 (91,67%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,33%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.