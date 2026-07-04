Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Σταρόβας, το Σάββατο, όταν συνάντησε τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη στο πλατό της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” στην ΕΡΤ.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έφερε το σοβαρό ισχαιμικό επεισόδιο που αντιμετώπισε στο πρόσφατο παρελθόν στη ζωή και στην καθημερινότητά του.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Σταρόβας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μετά το ισχαιμικό επεισόδιο άλλαξε ριζικά η ζωή μου. Άλλαξαν όλα, άλλαξε η κοσμοθεωρία μου. Και πρακτικά η ποιότητα της ζωής είναι τόσο διαφορετική, καμία σχέση. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής”.

“Δεν μου λείπει η προηγούμενη φάση, όχι. Μα τώρα που το σκέφτομαι, αποστασιοποιημένα, λέω… τι βλάκας που ήμουν. Γιατί όταν είσαι σ’ αυτή την κατάσταση, νιώθεις καθημερινά πολλές ήττες”.

“Γενικά βλέπω τη ζωή μου σαν μια δεύτερη ευκαιρία με όλο αυτό. Δεν παραπονιέμαι γιατί εγώ το προκάλεσα, μη δίνοντας σημασία στον εαυτό μου. Είχα επί χρόνια ενοχλήσεις και δεν πήγαινα να δω τι συμβαίνει καθαρά από φόβο” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Δημήτρης Σταρόβας στην ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ.