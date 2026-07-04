Θλίψη αλλά και ανησυχία προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός σκύλου στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, αφού κατανάλωσε λαγοκέφαλο που είχε ξεβράσει το κύμα στην παραλία.

Το περιστατικό γνωστοποίησε η ιδιοκτήτρια της «Μορένας», θέλοντας να προειδοποιήσει άλλους ιδιοκτήτες κατοικιδίων για τον κίνδυνο που μπορεί να κρύβουν τα τοξικά αυτά ψάρια όταν ξεβράζονται στις ακτές.

Όπως αναφέρει η Μαρία Καλουδιώτη σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το άτυχο σκυλάκι εντόπισε τον λαγοκέφαλο κατά τη διάρκεια της βόλτας του στην παραλία και τον έφαγε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του περίπου μισή ώρα αργότερα.

Αναλυτικά η ανάρτησή της αναφέρει:

«Απέραντος πόνος…

Πριν λίγο “χάσαμε” τη “Μορένα” μας.

Το φατσόνι που αγαπούσαμε, λατρεύαμε και μας το ανταπέδιδε γιατί… έτσι, δίχως να μας ρωτά.

Η ανυπέρβλητη, άδολη αγάπη.

Κάποιος λαγοκέφαλος μας εκδικήθηκε.

Στην παραλία λοιπόν, δοκίμασε η Μορενίτσα ένα ξεβρασμένο λαγοκεφαλάκι…

Υπόθεση μισής ώρας, ο θάνατος.

Προσέξτε τα ζωάκια στην παραλία. Καινούργιος κίνδυνος.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το πώς νιώθουμε και οι τέσσερις.

Αντίο αγάπη μου…»