Ούτε καν 20 μέρες δεν συμπλήρωσε στον πάγκο της Τυνησίας, οποία αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, ο Ερβέ Ρενάρ.

Η Τυνησία πήγε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με προπονητή τον Σαμπρί Λαμουσί, μετά τη συντριβή από τη Σουηδία με 5-1 στο πρώτο παιχνίδι της όμως, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να τον απομακρύνει.

Αντικαταστάτης του ήταν ο Ρενάρ, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να προβλέπει πως θα αναλάμβανε ως υπηρεσιακός για το Μουντιάλ 2026 και στη συνέχεια θα γίνονταν συζητήσεις για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας.

Αυτό όμως δεν θα συμβεί, καθώς μετά τις ήττες από την Ιαπωνία (4-0) και την Ολλανδία (3-1) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τυνησίας αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα αλλαγή προπονητή, με τον Ρενάρ να αποτελεί ήδη παρελθόν.

«Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην FTF που μου επέτρεψε να συμμετάσχω στο Μουντιάλ, η περιπέτειά μου φτάνει στο τέλος της», ήταν το σχόλιό του.