Το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε ένα όμορφο ταξίδι στον μαγικό κόσμο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κέρδισε την αγάπη των φιλάθλων.

Από τον πρώτο ιστορικό αγώνα σε Μουντιάλ απέναντι στην Ισπανία, μέχρι τον αγώνα της φάσης των «32» κόντρα στην νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, η μικρή νησιωτική ομάδα της δυτικής Αφρικής απέκτησε θαυμαστές.

Ο παίκτης που ήταν καθοριστικός στην πορεία του Πράσινου Ακρωτηρίου, δεν είναι άλλος από τον Βοζίνια, με τον 40χρονο τερματοφύλακα να είναι ένα από τα πρόσωπα του τουρνουά.

Σε όλα τα ματς ήταν καθοριστικός για την πορεία της ομάδας και κυρίως στο παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στην Ισπανία που κατέβασε τα ρολά.

Εκτός όμως από καθοριστικός για το Πράσινο Ακρωτήρι, ο Βοζίνια είναι πλέον και ο νέος «βασιλιάς» των social media!

Πριν τον αγώνα με τους Ισπανούς, ο 40χρονος γκολκίπερ είχε 50.000 ακολούθους και μετά τον αγώνα με τους «φούρια ρόχα» έφτασε στους 5 εκατομμύρια.

Πλέον ο Βοζίνια μετράει 20,6 εκατομμύρια ακολούθους, αφήνοντας πίσω του τον Κουρτουά με 18 εκατομμύρια!