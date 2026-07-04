Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συζήτησαν μεταξύ άλλων τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, αναφέρεται σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η γερμανική κυβέρνηση.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία έλαβε χώρα ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα της Τουρκίας, όπου τα κράτη μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου αναμένεται να δεσμευτούν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για το 2026.