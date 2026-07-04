Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή 05 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Κρήτης

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

«Έρχονται 8άρια στο Αιγαίο – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή»

σχυροί βόρειοι άνεμοι θα επικρατήσουν αύριο, Κυριακή, στο Αιγαίο, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί ότι κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες ενδέχεται τοπικά να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και το νότιο Ιόνιο θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ στην Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως και 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα της χώρας και δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ.