Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε τέλμα, παρότι η κυρίαρχη εικόνα δείχνει ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι, με διάφορους να υποστηρίζουν ότι οι μέρες του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι μετρημένες και ενδεχομένως να έχει την τύχη του Νικολάε Τσαουσέσκου.

Ο αρθρογράφος του Forbes, Melik Kaylan, που έγραψε ότι προέβλεψε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ένα μήνα πριν πραγματοποιηθεί, σε νέο του άρθρο υποστήριξε ότι ο Ρώσος ηγέτης μετράει αντίστροφα για την πτώση του.

Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Ρωσία, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Κριμαία, τον ρωσικό στρατό και την ελίτ της Μόσχας.

«Όλοι γνωρίζουμε πώς έχει αλλάξει η κατάσταση στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά η εικόνα που προβάλλεται έχει την ίδια σημασία με την πραγματικότητα επί τόπου. Όταν συμβαίνουν καταστροφές τόσο σοβαρές που ούτε ο Πούτιν ούτε η ρωσική κοινή γνώμη μπορούν να τις αγνοήσουν, η ίδια η πραγματικότητα μεταβάλλεται. Όλη αυτή η βάρβαρη περιπέτεια στην Ουκρανία θα μοιάζει με καταστροφή», έγραψε στο Forbes.

Ο Kaylan σημείωσε ότι η Κριμαία μπορεί να μετατράπηκε σε σύμβολο μετά την προσάρτησή της, όμως η κατάσταση στην περιοχή έχει δυσκολέψει ιδιαίτερα από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος. Αυτό αντικατοπτρίζεται τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών της περιοχής, όσο και στον ρωσικό στρατό που επιχειρεί εκεί.

«Η Κριμαία έχει ουσιαστικά αποκοπεί από τον εφοδιασμό καυσίμων. Μια κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτοκινήτων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χερσόνησο εν μέσω της τουριστικής περιόδου αιχμής, δημιουργεί αρνητική εικόνα. Οι Ρώσοι διαθέτουν μόνο έναν τελευταίο δίαυλο εφοδιασμού καυσίμων: τη γέφυρα του Κερτς. Ένα εξαιρετικά συμβολικό αρχιτεκτονικό έργο, που έχει βομβαρδιστεί πολλές φορές αλλά εξακολουθεί να στέκεται όρθιο. Τα βυτιοφόρα που τη διασχίζουν θα αποτελέσουν εύκολο στόχο, προμηνύοντας μια τεράστια πυρκαγιά σε περίπτωση που χτυπηθούν από επίθεση. Οι πηγές μου εντός των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών μου αναφέρουν ότι μια τέτοια επίθεση μεγάλης κλίμακας είναι επικείμενη».

Ουκρανικό χτύπημα στη γέφυρα του Κερτς

Ανταρσία στον στρατό – Καταστροφές στη Ρωσία

Στη συνέχεια, ο Melik Kaylan περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στον ρωσικό στρατό, αναφέροντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες απειλούν με ανταρσία, επειδή κακομεταχειρίζονται.

«Ο Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ, Αλεξάντρ Λουνίν, βετεράνος της εισβολής στην Ουκρανία, δημοσίευσε πρόσφατα ένα βίντεο στο οποίο προειδοποιούσε για ανταρσία και ζητούσε να του παραχωρηθεί προσωπική τηλεοπτική συνέντευξη με τον Πούτιν. Μίλησε για μυστικά που του είχαν αποκαλύψει ανώτεροι αξιωματικοί και τα οποία έπρεπε να μεταφέρει στον Πούτιν. Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, το βίντεο είχε 11 εκατομμύρια προβολές. Ακολούθησε ένα άλλο βίντεο στο οποίο μετριάζει τη στάση του, όμως δημοσιεύτηκε βίντεο από στρατιώτες που τον στήριζαν και απειλούσαν να στρέψουν τα όπλα τους εναντίον των αξιωματικών που τους βασάνιζαν. Ο Λουνίν βρίσκεται τώρα στη φυλακή. Η εξέγερση του Πριγκόζιν έρχεται έντονα στο μυαλό του κοινού».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι τα ουκρανικά χτυπήματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας και δη σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές ζώνες, δημιουργούν τέτοια ζημιά, που δεν μπορεί να αποκρυφθεί, οπότε και αμαυρώνει την εικόνα του Πούτιν.

Γιεβγκένι Πριγκόζιν

«Κυκλοφορούν συνεχώς βίντεο με ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τόσο κοντά στη Μόσχα όσο και σε απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας. Παντού βλέπουμε γυναίκες με μεγάλη επιρροή στα κοινωνικά δίκτυα να κλαίνε επειδή δεν μπορούν να βρουν βενζίνη για τα αυτοκίνητά τους. Εν τω μεταξύ, κυκλοφορούν επίσης βίντεο με άνδρες στους δρόμους της Ρωσίας που στρατολογούνται με τη βία».

Πόσο πιθανό είναι μια εκστρατεία στο εξωτερικό να ανατρέψει το καθεστώς;

Ο Melik Kaylan έγραψε ότι η εισβολή στην Ουκρανία ενδεχομένως να οδηγήσει στην πτώση του Πούτιν, πριν ακόμη ολοκληρωθεί, επειδή φαίνεται να υπάρχει ένα ιστορικό μοτίβο, σύνηθες στη Ρωσία.

«Ιστορικά, οι σημαντικές αλλαγές καθεστώτος που σημειώθηκαν στη Ρωσία, έγιναν λόγω καταστροφικών στρατιωτικών εκστρατειών στο εξωτερικό: Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η εισβολή στο Αφγανιστάν».

Ο ρόλος της ελίτ και της «πραιτωριανής φρουράς» του Πούτιν

Καθώς η πίεση στον Πούτιν εντείνεται, η ρωσική ελίτ αναλογίζεται τη δική της τύχη και συνεχώς αναζητά άτομα για να εκφράσει τους φόβους της, όπως στρατιωτικοί μπλόγκερ σαν τον Αλεξάντρ Λουνίν που συνελήφθη.

Σύμφωνα με τον Kaylan, στο τέλος οι Ρώσοι είτε θα κατηγορήσουν τον Ρώσο πρόεδρο, είτε τους ολιγάρχες, δήθεν γιατί τον παραπλάνησαν. Η ρωσική ελίτ λοιπόν, ενδεχομένως να μην περιμένει να φτάσει η στιγμή της απόδοσης ευθυνών και δράσει νωρίτερα, για να διαφυλάξει το κύρος της, αλλά κυρίως τα προνόμιά της.

Έτσι, προκύπτουν δύο σενάρια, σύμφωνα με τον αρθρογράφο του Forbes. Το πρώτο είναι οι Ρώσοι ολιγάρχες να ανατρέψουν γρήγορα τον Πούτιν, πριν αντιδράσουν οι πιστοί του. Αυτό θα οδηγούσε σε μια χαοτική κατάσταση στο μέλλον όμως, καθώς θα προέκυπτε ζήτημα διαδοχής και νομιμοποίησης στην κοινή γνώμη.

Το δεύτερο σενάριο είναι να συνασπιστούν όλοι μαζί και να κατηγορήσουν επίσημα τον Πούτιν, τον οποίο θα οδηγήσουν σε ένα τέλος αντίστοιχο με εκείνο του Τσαουσέσκου που εκτελέστηκε μαζί με τη σύζυγό του και το έδειξε η τηλεόραση της Ρουμανίας.

Σε ένα από τα δύο παραπάνω σενάρια, θα μπορούσαν να συνδράμουν ή και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο οι υπηρεσίες που ελέγχει ο Πούτιν για να διασφαλίσει την επιβίωση του καθεστώτος του.

Η FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας), η Εθνική Φρουρά (Rosgvardia με 300.000 άτομα), ακόμη και αστυνομικές δυνάμεις του υπουργείου Εσωτερικών έχουν δημιουργηθεί με στόχο την προστασία του Ρώσου προέδρου.

Εντούτοις, δεν ορκίζονται πίστη στον Πούτιν, αλλά στους ανωτέρους τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κατάσταση που παραπέμπει στην πραιτωριανή φρουρά της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και όπως οι πραιτωριανοί ανέτρεπαν τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, έτσι και οι Ρώσοι φύλακες του καθεστώτος θα μπορούσαν να ανατρέψουν τον Ρώσο ηγέτη, αν πιστέψουν ότι θίγονται τα συμφέροντά τους.

«Οι μέρες του Πούτιν είναι μετρημένες. Αν η τρέχουσα εξέλιξη των γεγονότων συνεχιστεί ή επιδεινωθεί, είναι πιθανό να ανατραπεί μέσα σε τρία χρόνια», σημείωσε ο Melik Kaylan.