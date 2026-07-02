Στόχος μαζικού ρωσικού πλήγματος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους έγινε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας και ο αριθμός των νεκρών στο Κίεβο νωρίς σήμερα αυξήθηκε σε 17, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών.

Ο προηγούμενος απολογισμός των Αρχών έκανε λόγο για 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενημερώθηκε από τον ανώτατο στρατιωτικό του διοικητή για το μαζικό ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία για να επιτύχει τους στόχους της.

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι κλιμακώνει την ένταση και δήλωσε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να μένει αδιάφορη σε τέτοιες κινήσεις.

Το Κίεβο έγινε στόχος στη διάρκεια της νύχτας της μεγαλύτερης ρωσικής επίθεσης από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Αύριο, 3 Ιουλίου, κηρύσσεται ημέρα πένθους για το Κίεβο στη μνήμη των θυμάτων της πιο μαζικής επίθεσης του εχθρού εναντίον της πρωτεύουσας», έγραψε ο Κλίτσκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τους συμμάχους της χώρας του περισσότερη στήριξη για τη βελτίωση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, καλώντας ιδιαίτερα τις ΗΠΑ να εκδώσουν άδεια, ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να παράγει πυραύλους Patriot.

«Βασιζόμαστε επίσης πολύ στην απόφαση των ΗΠΑ αναφορικά με τις άδειες για τους Patriot και άλλες μορφές συνεργασίας. Αυτού του είδους τα μέτρα μπορούν να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο και να εμποδίσουν επιθέσεις όπως αυτή», έγραψε ο Ζελένσκι στο Facebook.

Εξάλλου, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι θα προτείνει σήμερα την επιβολή νέων κυρώσεων εις βάρος «οντοτήτων που υποστηρίζουν το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα».

«Συνεχίζουμε να εντείνουμε την πίεση έως ότου η Ρωσία κατανοήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει», τόνισε στο Χ, ενώ πρόσθεσε ότι όλα τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ στο Κίεβο είναι σώα και αβλαβή μετά τη μαζική ρωσική επίθεση εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.