Η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους προχώρησε στην πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική παρέμβαση με στόχο να μπλοκάρει την προτεινόμενη πώληση κινητήρων της General Electric στην Τουρκία, καταθέτοντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας και δρομολογώντας τη σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία.

Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε η αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για την πώληση, ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN.

Η κ. Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ