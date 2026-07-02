H νομική και επιχειρηματική διαμάχη της Αθηνάς Ωνάση με τον Ολλανδό επιχειρηματία Γιαν Τοπς έφερε στην επικαιρότητα την εταιρεία «Corvallis S.A» που ανήκει στην κληρονόμο και ουσιαστικά είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου, μια holding company συμφερόντων της εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση, που μέσω αυτής διαχειρίζεται κάποια από τα περιουσιακά της στοιχεία, αλλά και προχωρά σε επενδύσεις όπως αναφέρει και το ολλανδικό «Headliner».

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία «Corvallis S.A» ήταν εκείνη που επένδυσε περίπου 68 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 63 εκατομμύρια ευρώ, για να αποκτήσει το μειοψηφικό μερίδιο του 25% στον διεθνή οργανισμό ιππασίας «Global Champions Tour and Global Champions League».

Με την εταιρεία το καλοκαίρι του 2026 να οδηγεί την πλευρά του Γιαν Τοπς στα δικαστήρια του Άμστερνταμ καθώς η πλευρά της Αθηνάς Ωνάση ζήτησε έρευνα και καταθέσεις μαρτύρων υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση απέκρυπτε κρίσιμες οικονομικές πληροφορίες από τους μετόχους της.

Το όνομα ωστόσο της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα το «Corvallis Navigation Panama S.A», με έτος ιδρύσεως μεταξύ 1974-1975, συνδεόταν ιστορικά και με την ναυτιλιακή αυτοκρατορία του Αριστοτέλη Ωνάση τον 20ο αιώνα ως μια από τις υπεράκτιες εταιρείες που κατείχε και διαχειριζόταν φορτηγά πλοία.

Να σημειώσουμε εδώ πως στο βιβλίο «Onassis Business History 1924-1975» περιλαμβάνονται 241 εταιρείες του επιχειρηματικού ομίλου του Έλληνα μεγιστάνα εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν υπεράκτιες στον Παναμά και τη Λιβερία.