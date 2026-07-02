Σοκαρισμένη παραμένει η μητέρα του 6χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του σε πισίνα βίλας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Η νεαρή γυναίκα, αλβανικής καταγωγής, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στη βίλα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί διέφυγε της προσοχής της και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βρέθηκε μέσα στην πισίνα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ στη βίλα βρισκόταν και μία ακόμη γυναίκα. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε πέσει στην πισίνα, έσπευσαν να το ανασύρουν και κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ στη συνέχεια μετέφεραν τον 6χρονο στο Κέντρο Υγείας Πύλου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η μητέρα δεν μπορεί ακόμη να καταθέσει

Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές.

Για τον λόγο αυτό, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει η λήψη της κατάθεσής της, ενώ, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, δεν έχει συλληφθεί.

Ωστόσο, όπως προβλέπει η νομοθεσία σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου – Νέστορος έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.