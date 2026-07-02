Όταν οι ρωσικοί πύραυλοι σκορπούν τον θάνατο στο Κίεβο, μια σιωπηλή στρατιά ανθρώπων, απλοί πολίτες, αψηφούν τον κίνδυνο για να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μαξ, ένας απλός γραφίστας, ο οποίος τη νύχτα που πέρασε βρέθηκε στα συντρίμμια μιας ισοπεδωμένης πολυκατοικίας, σκάβοντας με γυμνά χέρια για τον εντοπισμό επιζώντων. Δεν είναι επαγγελματίας διασώστης, αλλά ένας εθελοντής που η ανάγκη για προσφορά τον έφερε στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Ο Μαξ αποτελεί ένα μόνο πρόσωπο από τους περίπου 700 εθελοντές διασώστες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού που σπεύδουν σε κάθε σημείο καταστροφής. Αυτοί οι καθημερινοί άνθρωποι, παρατώντας τα γραφεία και τις δουλειές τους, γίνονται η σανίδα σωτηρίας για εκατοντάδες αμάχους μέσα στην κόλαση του πολέμου στην Ουκρανία.



«Από ψυχολογικής άποψης, είναι πολύ πιο εύκολο τώρα… καθώς έχουν περάσει χρόνια κι έχουμε προσαρμοστεί κάπως», λέει ο 43χρονος που έχει κάνει τατουάζ με μαύρα φτερά στο σβέρκο του. «Αλλά, προφανώς παραμένει δύσκολο», συμπληρώνει. Μαζί με άλλα μέλη της ομάδας εθελοντών του Τάρας Ντιντένκο, έψαχνε σε σκοτεινούς και γεμάτους σκόνη διαδρόμους για επιζώντες, προτού ακόμη σημάνει λήξη συναγερμού για το σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 90 περίπου.



Ο 46χρονος Ντιντένκο, εκ των επικεφαλής των ομάδων διάσωσης του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού, λέει πως αντιμετωπίζει καταστάσεις που απαιτούν τη λήψη αποφάσεων χωρίς χρονοτριβή, υπογραμμίζοντας πως έχει προετοιμαστεί για διάφορα σενάρια. Στο πιο πρόσφατο κύμα επιθέσεων, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν 496 drones και 74 πυραύλους, εκ των οποίων ένας κατέστρεψε τμήμα 9ώροφης πολυκατοικίας.



Οι εθελοντές του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού διενεργούν προκαταρκτικούς ελέγχους για να αξιολογήσουν την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές, εστιάζοντας ακολούθως στα σημεία όπου υπάρχει άμεση ανάγκη για βοήθεια. «Πρώτα κάνουμε έναν γενικό έλεγχο: ποιος χρειάζεται βοήθεια και τι είδους», λέει ο Μαξ και εξηγεί: «Πηγαίνουμε από πόρτα σε πόρτα, γιατί μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους».



Η ομάδα του βοήθησε πυροσβέστες και συνεργεία διάσωσης στη μεταφορά τραυματιών ανάμεσα σε ερείπια, σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια. Υπάρχουν πάνω από 20 ομάδες εθελοντών του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη τη χώρα. Άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων, από τεχνικούς πληροφοριακών συστημάτων μέχρι νηπιαγωγούς, που προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους.



Την Πέμπτη, φρόντισαν 35 ανθρώπους σε διάφορες συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, η οποία δέχθηκε τις προηγούμενες ώρες το σφοδρότερο κύμα ρωσικών επιθέσεων από την αρχή του έτους και το φονικότερο από τα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.