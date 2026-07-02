Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τη μεθοδική διερεύνηση του συμβάντος προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή.

Μετά την προανάκριση και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου.

Άμεση εξιχνίαση των αιτίων της πυρκαγιάς

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας συνεργάστηκαν με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία μετέβησαν άμεσα στην περιοχή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν συντονισμένες ανακριτικές ενέργειες, οι οποίες οδήγησαν στην άμεση εξιχνίαση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται μέχρι στιγμής για τη μεγαλύτερη αγροτοδασική πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

508 πρόστιμα και 149 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου έως σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 604.851,37 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 136 συλλήψεις, ποσοστό 91,28%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ οι 13 συλλήψεις, ποσοστό 8,72%, σχετίζονται με πυρκαγιές που αποδίδονται σε πρόθεση.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δείχνουν ότι η ανθρώπινη αμέλεια παραμένει ο βασικός παράγοντας εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι ανακριτικές υπηρεσίες

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις οι αρχές προχωρούν άμεσα στην απόδοση ευθυνών.

Η Πυροσβεστική τονίζει ότι η πρόληψη και η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας είναι κρίσιμες, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο και σε συνθήκες υψηλού κινδύνου.

Προειδοποίηση για εργασίες που προκαλούν σπινθήρες

Το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Όπως τονίζει, η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

«Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.