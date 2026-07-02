Πανικός επικράτησε μέσα σε ταχυδρομείο, όταν ένας 22χρονος άνδρας άρχισε να ψεκάζει τον χώρο με σπρέι για αρκούδες, με αποτέλεσμα πέντε άτομα να νοσηλευτούν.

Το περιστατικό έγινε στην Ιαπωνία, χώρα όπου υπάρχει πρόβλημα με τις επιθέσεις αρκούδων σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με το france24.com, ο νεαρός με καταγωγή από το Βιετνάμ υποστήριξε ότι κουβαλούσε το σπρέι για την ασφάλειά του σε περίπτωση που συναντήσει το άγριο ζώο και πως ψέκασε από λάθος μέσα στο ταχυδρομείο.

Συνολικά, ψέκασε οκτώ άτομα, εκ των οποίων τα πέντε χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

«Οκτώ άνθρωποι ένιωσαν αδιαθεσία και πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλά δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή νόσηση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ριοχέι Ασάνο, αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ναγκόγια, την πόλη όπου συνέβη το περιστατικό.

Μάλιστα, ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο 22χρονος με το σπρέι για αρκούδες σε μια μέρα έστειλε στο νοσοκομείο πέντε άτομα, όσους έχουν σκοτώσει και οι αρκούδες φέτος στην Ιαπωνία.