Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 73-66 από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 και ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του τόνισε πως αισθάνεται ντροπή για την εικόνα της ομάδας στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η Εθνική ομάδα προηγήθηκε με +14 στην τρίτη περίοδο και όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε τη νίκη, στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως τα έκανε όλα λάθος και ηττήθηκε, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να είναι εκνευρισμένος με όσα είδε.

«Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ok μέχρι εκείνο το σημείο, όμως μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι, κάποιοι σαν να ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα, δεν είχαμε σκληράδα. Δεν αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία μου και την ομάδα η εικόνα στο τέλος», είπε αρχικά ο Σπανούλης και συνέχισε.

«Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε να κερδίσουμε την Πορτογαλία. Εκτιμώ την προσπάθεια όλων των παιδιών, που είναι εδώ, όμως έχουμε ελλείψεις. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και με την εικόνα μας στο τελευταίο δεκάλεπτο».