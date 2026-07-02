Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως τραγική συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες αναμένεται να διαδραματίσει το υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς ήδη έχουν προκύψει τα πρώτα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, από την επεξεργασία των βίντεο έχει καταγραφεί τουλάχιστον ένα δίκυκλο που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από όσους συμμετείχαν στην επίθεση. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διακρίνουν τα στοιχεία κυκλοφορίας του, ενώ παράλληλα αναζητούν παλαιότερες διελεύσεις του από την περιοχή, προκειμένου να εξακριβώσουν αν είχε προηγηθεί αναγνώριση του χώρου πριν από το «χτύπημα» με τα γκαζάκια.

Η εικόνα που έχουν σχηματίσει μέχρι στιγμής οι έρευνες δείχνουν ότι οι φυσικοί αυτουργοί είναι πιθανότατα νεαρής ηλικίας, ενώ όσοι σχεδίασαν την επίθεση εκτιμάται ότι δεν βρίσκονταν στο σημείο. Από το διαθέσιμο οπτικό υλικό, ένας από τους εμπλεκόμενους φαίνεται με μεγαλύτερη ευκρίνεια, σε αντίθεση με τους άλλους δύο που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους φορώντας κράνη. Πάντως, δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής ότι έχει προκύψει ταυτοποίηση του συγκεκριμένου προσώπου.

Αποδεικτικό υλικό εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια

Οι έρευνες επικεντρώνονται και σε ένα ακόμη εύρημα που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε τμήμα μονωτικής ταινίας από έναν από τους τρεις εμπρηστικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί στις κατοικίες. Οι ειδικοί θα εξετάσουν αν πάνω του υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα ή ίχνη γενετικού υλικού, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών.

Οι ίδιες πληροφορίες διευκρινίζουν ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν προέρχεται από τον μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Βρέθηκε σε έναν από τους άλλους δύο μηχανισμούς, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί στις κατοικίες των Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη.