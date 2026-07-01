Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή τη νέα θεατρική δουλειά στην οποία συμμετέχει, ο Σπύρος Μπιμπίλας εμφανίστηκε σε ιδιαίτερα καλή διάθεση και αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του πορεία.

Ο ηθοποιός μίλησε για τις σχέσεις του, θυμήθηκε μια περίοδο στο παρελθόν όπου είχε απομακρυνθεί από το θέατρο εξαιτίας ενός έρωτα, ενώ τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική δράση.

Με χιουμοριστική διάθεση σημείωσε ότι «Πρωταγωνιστώ αλλά δεν είμαι ο Ρωμαίος ούτε η Ιουλιέτα», ενώ παραδέχτηκε πως «κάποτε άφησα το θέατρο για να ακολουθήσω έναν άνθρωπο σε ένα νησί και έναν χρόνο δεν έπαιξα στο θέατρο».

Σε ό,τι αφορά την πολιτική, ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να επανέλθει στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι «Θα εξακολουθώ να ασχολούμαι με την πολιτική, αλλά χωρίς να θέλω να είμαι βουλευτής».