Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε ποινή κάθειρξης 9 ετών στον επιχειρηματία Φίλιππο Βρυώνη για τις κακουργηματικές πράξεις της απάτης και της χειραγώγησης μετοχών.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα η έφεση να έχει αναστέλλουσα ισχύ και έθεσε ως περιοριστικό όρο την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Επιπλέον, συγγενικό πρόσωπο του επιχειρηματία καταδικάστηκε σε εξαετή φυλάκιση, ενώ σε τρίτο εμπλεκόμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή.

Ωστόσο, σε όλους τους καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μη εύλογης διάρκειας της ποινικής διαδικασίας, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι οι καθυστερήσεις και οι διαδοχικές αναβολές δεν οφείλονταν σε δική τους υπαιτιότητα, αλλά στην απουσία των μαρτύρων της ελβετικής εταιρείας που εμπλεκόταν στην ευρύτερη υπόθεση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το 2011, όταν επενδυτής προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε αγοράσει μετοχές της εταιρείας ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ συνολικής αξίας 732.800 ευρώ, έχοντας παραπλανηθεί από επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, οι ανακοινώσεις παρουσίαζαν ψευδώς την ύπαρξη μιας μεγάλης στρατηγικής συμφωνίας με ελβετικό επιχειρηματικό όμιλο, αποσιωπώντας την πραγματικότητα που περιγραφόταν στο κατηγορητήριο, ότι δηλαδή η ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ είχε ήδη εκχωρήσει στην ελβετική πλευρά το σύνολο της δραστηριότητάς της στον τομέα της υπαίθριας διαφήμισης.

Το 2018 ασκήθηκε η ποινική δίωξη και περιελάμβανε βαρύτατες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι βαρύνονταν κατά περίπτωση με τις κατηγορίες «της απάτης κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, με επιτευχθέν παράνομο περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη περιουσιακή ζημία που υπερβαίνουν συνολικώς το ποσό των 120.000 ευρώ, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», «της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση», «της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση άρθρου 30 του Ν. 3340/2005 (χειραγώγηση μετοχών), κατά συναυτουργία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος άνω των 300.000 ευρώ», «της ηθικής αυτουργίας σε απάτη διακεκριμένη κατά συναυτουργία, με επιτευχθέν παράνομο περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη περιουσιακή ζημία που υπερβαίνει συνολικώς το ποσό των 10.000 ευρώ, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», «της ηθικής αυτουργίας σε απιστία διακεκριμένη με περιουσιακή ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και ήδη των 30.000 ευρώ» και «της απιστίας διακεκριμένης με περιουσιακή ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 15.000 και ήδη των 30.000 ευρώ τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση».