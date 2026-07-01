Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τις τελευταίες στιγμές πριν από την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τη μηχανικό Στελίνα Τσάφου-Μπουλινάκη να περιγράφει πώς αντιλήφθηκε τον άμεσο κίνδυνο και κινητοποιήθηκε για την εκκένωση του κτιρίου.

Η πολιτικός μηχανικός, που πραγματοποίησε αυτοψία στην πολυκατοικία έπειτα από καταγγελία ενοίκου, έκανε λόγο για ένα φαινόμενο που εξελισσόταν με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, τονίζοντας ότι μέσα σε περίπου μία ώρα από την άφιξή της το κτίριο κατέρρευσε.

«Η ρωγμή δεν ήταν μικρή, είχε ξεπεράσει τα 15 εκατοστά»

Μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Live News», η κ. Τσάφου-Μπουλινάκη ανέφερε ότι λίγο μετά τις 09:30 το πρωί δέχθηκε τηλεφώνημα από ένοικο της πολυκατοικίας, η οποία εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις εργασίες εκσκαφής που πραγματοποιούνταν στο διπλανό οικόπεδο.

Αμέσως επικοινώνησε με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, ο οποίος της περιέγραψε την κατάσταση, χωρίς ωστόσο –όπως είπε– οι αρχικές πληροφορίες να της δημιουργήσουν ιδιαίτερη ανησυχία.

Όταν όμως έφτασε στο σημείο, περίπου δύο ώρες αργότερα, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική.

«Το άνοιγμα δεν ήταν τόσο μικρό όσο μου το είχαν περιγράψει. Η ρωγμή είχε ξεπεράσει τα 15 εκατοστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Χτυπήσαμε κουδούνια για να φύγει ο κόσμος»

Βλέποντας την ταχύτητα με την οποία εξελισσόταν το φαινόμενο, η μηχανικός αντιλήφθηκε ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για τη στατικότητα του κτιρίου.

Όπως περιέγραψε, αποφασίστηκε άμεσα να ειδοποιηθούν οι ένοικοι ώστε να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους. «Το φαινόμενο ήταν σε ραγδαία εξέλιξη και έπρεπε να ληφθούν αμέσως μέτρα ασφαλείας. Χτυπήσαμε κουδούνια, έγιναν και τηλεφωνήματα για να απομακρυνθεί ο κόσμος», ανέφερε.

Παρότι είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν περίμενε πως η κατάρρευση θα ερχόταν τόσο γρήγορα. «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το κτίριο θα κατέρρεε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», είπε.

«Δεν προλάβαμε να ενημερώσουμε τις Αρχές»

Η μηχανικός παρέμεινε στο σημείο πραγματοποιώντας μετρήσεις και αξιολογώντας την εξέλιξη της κατάστασης. Όπως αποκάλυψε, το επόμενο βήμα θα ήταν η ενημέρωση της Αστυνομίας και της Πολεοδομίας, ωστόσο τα γεγονότα τους πρόλαβαν.

«Έκανα μετρήσεις και είχα σκοπό στη συνέχεια να ενημερώσουμε την Αστυνομία και την Πολεοδομία. Δεν προλάβαμε. Μέσα σε περίπου μία ώρα το κτίριο κατέρρευσε», ανέφερε. Παράλληλα, εκτίμησε ότι θα έπρεπε να είχαν ληφθεί άμεσα μέτρα αντιστήριξης, με εφαρμογή σκυροδέματος ταχείας πήξης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αστοχίας.