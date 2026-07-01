Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο πόλεμος εξακολουθεί να εξελίσσεται σε μια από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με νέα μελέτη του Center for Strategic and International Studies στην Ουάσινγκτον, οι συνολικές στρατιωτικές απώλειες Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλαδή νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι, έχουν ξεπεράσει πλέον τα 2 εκατομμύρια από τον Φεβρουάριο του 2022.

Το μεγαλύτερο βάρος, σύμφωνα με το CSIS, το έχει υποστεί η Ρωσία, η οποία εκτιμάται ότι μετρά περίπου 1,4 εκατομμύρια απώλειες στο πεδίο της μάχης. Από αυτές, οι νεκροί υπολογίζονται έως και σε 450.000, αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος της αιματηρής φθοράς που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στον ρωσικό στρατό.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, οι συνολικές στρατιωτικές απώλειες εκτιμώνται σε εκατοντάδες χιλιάδες. Προηγούμενες εκτιμήσεις του CSIS τοποθετούσαν τις ουκρανικές απώλειες μεταξύ 500.000 και 600.000, με τους νεκρούς να υπολογίζονται σε περίπου 100.000 έως 140.000 έως τα τέλη του 2025.

Οι αριθμοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα με απόλυτη ακρίβεια, καθώς η Μόσχα κατηγορείται ότι υποβαθμίζει συστηματικά τις απώλειές της, ενώ το Κίεβο δεν δημοσιοποιεί αναλυτικά επίσημα στοιχεία για τις δικές του στρατιωτικές απώλειες.

Ρωσικές απώλειες με ιστορικές διαστάσεις

Οι συντάκτες της μελέτης σημειώνουν ότι οι ρωσικές απώλειες έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί από μεγάλη δύναμη σε σύγκρουση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με το CSIS, οι ρωσικοί θάνατοι στο πεδίο της μάχης είναι υπερπολλαπλάσιοι των αμερικανικών απωλειών σε όλες τις πολεμικές συγκρούσεις των ΗΠΑ μετά το 1945. Η σύγκριση αυτή χρησιμοποιείται από τους αναλυτές για να δείξει όχι μόνο την ένταση του πολέμου, αλλά και το μέγεθος του ανθρώπινου κόστους που εξακολουθεί να αποδέχεται το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία έχει καταφέρει να διατηρήσει μεγάλες δυνάμεις στο μέτωπο μέσω επιστράτευσης, υψηλών οικονομικών κινήτρων για νέους συμβασιούχους στρατιώτες, στρατολόγησης κρατουμένων, αλλά και αξιοποίησης κοινωνικών ομάδων που έχουν περιορισμένα περιθώρια αντίστασης στην κρατική πίεση.

Ωστόσο, η νέα εικόνα δείχνει ότι η ρωσική πολεμική μηχανή πιέζεται όλο και περισσότερο. Σύμφωνα με το CSIS, μέσα στο 2026 οι μηνιαίες ρωσικές απώλειες, που υπολογίζονται μεταξύ 30.000 και 34.000 στρατιωτών, φέρεται να ξεπερνούν τον ρυθμό νέων στρατολογήσεων, ο οποίος εκτιμάται περίπου στις 27.000 τον μήνα.

Αργή προέλαση με τεράστιο τίμημα

Παρά το τεράστιο ανθρώπινο κόστος, τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας παραμένουν περιορισμένα.

Η μελέτη καταγράφει ότι σε ορισμένα μέτωπα η ρωσική προέλαση κινείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, ακόμη και κάτω από τα 50 μέτρα την ημέρα. Πρόκειται για μια εικόνα που παραπέμπει σε πόλεμο φθοράς, όπου κάθε μικρό εδαφικό κέρδος κοστίζει χιλιάδες ζωές.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να διαθέτουν αριθμητικό πλεονέκτημα. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 400.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, έναντι περίπου 250.000 Ουκρανών. Αυτό, όμως, δεν έχει μεταφραστεί σε ταχεία ή αποφασιστική προέλαση.

Αντίθετα, η Ρωσία εμφανίζεται να πληρώνει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για μικρές μεταβολές στο μέτωπο.

Η Ουκρανία περνά στην αντεπίθεση σε επιλεγμένα μέτωπα

Η έκθεση αναφέρει ότι η εικόνα στο πεδίο της μάχης έχει αρχίσει να διαφοροποιείται σε ορισμένες περιοχές.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η Ουκρανία κατέγραψε για πρώτη φορά από το 2023 μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη από απώλειες, πραγματοποιώντας επιθετικές επιχειρήσεις κυρίως στο νότιο μέτωπο.

Παράλληλα, οι αναλυτές σημειώνουν ότι η ρωσική εδαφική επιρροή στην Ουκρανία συρρικνώθηκε την άνοιξη του 2026, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περισσότερα εδάφη από όσα κατέλαβαν τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η καθαρή απώλεια υπολογίζεται σε περίπου 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται σημαντικό, καθώς δείχνει ότι, παρά την αριθμητική υπεροχή της, η Μόσχα δυσκολεύεται να διατηρήσει σταθερά την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Τα drones αλλάζουν τη φύση του πολέμου

Ένα από τα βασικά στοιχεία της μελέτης είναι η αυξανόμενη σημασία των drones και των μακρού πλήγματος επιχειρήσεων.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μεγαλύτερη ικανότητα να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, μεταφέροντας τον πόλεμο πιο κοντά στην καθημερινότητα των Ρώσων πολιτών. Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά στρατιωτικών, ενεργειακών και οικονομικών στόχων στη Ρωσία έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Τον τελευταίο μήνα καταγράφηκε η μεγαλύτερη επίθεση ουκρανικών drones κατά της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου, ενώ συνεχίστηκαν πλήγματα τόσο στη ρωσική πρωτεύουσα όσο και στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, καταρρίφθηκαν εκατοντάδες ουκρανικά drones, με τον αριθμό να φτάνει τα 419 σε συγκεκριμένη φάση των επιθέσεων. Ωστόσο, ακόμη και οι αναχαιτίσεις δείχνουν την κλίμακα της νέας απειλής που αντιμετωπίζει η Ρωσία στο εσωτερικό της.

Η μελέτη του CSIS αναφέρεται και στη χρήση συστημάτων με υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μειώνουν την αποτελεσματικότητα των ρωσικών μέσων ηλεκτρονικού πολέμου και επιτρέπουν στην Ουκρανία να επιχειρεί με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ο πόλεμος αγγίζει πλέον την καθημερινότητα στη Ρωσία

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το 2026 είναι ίσως η δυσκολότερη χρονιά για τη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής.

Η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον στο ουκρανικό πεδίο μάχης ή στις παραμεθόριες περιοχές. Μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με επιθέσεις drones ή αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Παράλληλα, η ρωσική οικονομία δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Η αύξηση των τιμών, οι πιέσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, οι περιορισμοί στο διαδίκτυο, οι φορολογικές επιβαρύνσεις και η ένταση της καταστολής στο εσωτερικό συνθέτουν ένα δύσκολο περιβάλλον για τους Ρώσους πολίτες.

Το Κρεμλίνο εξακολουθεί να παρουσιάζει την εικόνα μιας χώρας που αντέχει και συνεχίζει τον πόλεμο. Ωστόσο, τα στοιχεία για τις απώλειες, την οικονομία και την αυξανόμενη ευαλωτότητα σε ουκρανικά πλήγματα δείχνουν ότι το κόστος γίνεται όλο και πιο βαρύ.

Η στάση των ΗΠΑ και οι ανησυχίες στην Ευρώπη

Η δημοσιοποίηση της μελέτης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον πόλεμο παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να πιέζει για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ανάληψη βάρους, ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή των αμερικανικών προτεραιοτήτων με τον τρόπο που βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Η αμερικανική στήριξη συνεχίζεται, κυρίως μέσω της παροχής οπλικών συστημάτων, όμως η Ευρώπη ανησυχεί ότι οποιαδήποτε μείωση της αμερικανικής εμπλοκής θα μπορούσε να επηρεάσει την ανθεκτικότητα του Κιέβου και την αποτροπή απέναντι στη Ρωσία.

Το ουκρανικό ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και της επόμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς οι σύμμαχοι καλούνται να αποφασίσουν πώς θα συνεχιστεί η στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη προς το Κίεβο.

Χωρίς ισχυρότερη πίεση, δεν φαίνεται άμεσο τέλος

Παρά το τεράστιο κόστος για τη Ρωσία και την Ουκρανία, η μελέτη δεν καταλήγει σε εκτίμηση άμεσης λήξης του πολέμου.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι, χωρίς ισχυρότερη διπλωματική, οικονομική και στρατιωτική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη προς τη Μόσχα, δεν διαφαίνεται σύντομα μια βιώσιμη διέξοδος.

Η Ρωσία συνεχίζει να διαθέτει μεγάλους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, ενώ η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη δυτική υποστήριξη. Αυτό δημιουργεί μια δύσκολη εξίσωση: η Μόσχα αιμορραγεί, αλλά δεν έχει εγκαταλείψει τους στόχους της· το Κίεβο αντέχει, αλλά χρειάζεται διαρκή ενίσχυση.

Συμπέρασμα: Ένας πόλεμος φθοράς χωρίς ορατό τέλος

Η νέα μελέτη του CSIS αποτυπώνει με αριθμούς το ανθρώπινο κόστος ενός πολέμου που έχει ήδη αλλάξει την Ευρώπη.

Πάνω από 2 εκατομμύρια στρατιώτες και από τις δύο πλευρές έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνται. Η Ρωσία έχει υποστεί απώλειες ιστορικών διαστάσεων, η Ουκρανία έχει πληρώσει επίσης βαρύ τίμημα, και το μέτωπο εξακολουθεί να μετακινείται αργά, με τεράστιο κόστος για κάθε χιλιόμετρο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι πλέον μόνο μάχη εδαφών. Είναι σύγκρουση αντοχής: στρατιωτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής.

Και όσο δεν υπάρχει διπλωματική διέξοδος, οι αριθμοί των θυμάτων θα συνεχίσουν να αυξάνονται, επιβεβαιώνοντας ότι η μεγαλύτερη πολεμική κρίση στην Ευρώπη μετά το 1945 παραμένει ανοιχτή.