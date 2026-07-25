Η Ελλάδα αποστέλλει σήμερα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 της 113 Πτέρυγας Μάχης, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Θυμίζεται ότι χιλιάδες πολίτες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τα πολλαπλά μέτωπα, τα οποία παραμένουν εκτός ελέγχου.

Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές, παράλληλα, διατίθεται ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

📌 Εναέρια συνδρομή από τη χώρα μας 🇬🇷 προς την #Ισπανία🇪🇸 για αντιμετώπιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών 🌳🔥



🛩️ Αποστολή δύο Canadair CL-415 μέσω του 🇪🇺Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας #UCPM



🔗 https://t.co/YuJVayUhyG@EmbEspAtenas @GreeceinSpain @eu_echo pic.twitter.com/bral0qnhIz — Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 25, 2026

Τα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να φτάσουν στην αεροπορική βάση Torrejón της Ισπανίας σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.