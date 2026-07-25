Νέος συναγερμός σήμανε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO) ανακοίνωσε περιστατικό που αφορά δεξαμενόπλοιο (τάνκερ) στην περιοχή. Παράλληλα, η Τεχεράνη γνωστοποίησε ότι ανέκοψε τον πλου τεσσάρων πλοίων που επιχείρησαν να εισέλθουν στον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το UKMTO «έλαβε πληροφορία για περιστατικό το οποίο αφορά τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην συνέχεια, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλου τεσσάρων πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας «προειδοποιητικές βολές», οι οποίες συνήθως γίνονται με πυραύλους.

Το Ιράν εμποδίζει συστηματικά τον διάπλου του Ορμούζ από την κατάρρευση του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το οποίο είχε πρόσκαιρα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών στην διεθνή ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.