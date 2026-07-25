Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία σε αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, με τις έντονες χαλαζοπτώσεις να προκαλούν σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες.

Τα συνεργεία του ΕΛΓΑ έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να αποτυπωθεί η έκταση των ζημιών και να οριοθετηθούν οι ζώνες που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αυτοψίες σε Φθιώτιδα και Λάρισα

Από το Σάββατο, μόλις μία ημέρα μετά την εκδήλωση των έντονων φαινομένων, γεωτεχνικά κλιμάκια του ΕΛΓΑ ξεκίνησαν περιοδείες σε αγροτικές περιοχές της Φθιώτιδας και της Λάρισας.

Στους Δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης και Αμφίκλειας-Ελάτειας καταγράφηκαν ζημιές σε δενδροκαλλιέργειες και αγροτικές παραγωγές. Μεταξύ άλλων, προβλήματα έχουν αναφερθεί σε καλλιέργειες κελυφωτού φυστικιού, ακτινιδίων, καρυδιών, αμυγδάλων, ροδιών και δαμάσκηνων, καθώς και σε αμπέλια.

Οι ζημιές αφορούν επίσης εκτάσεις με μηδική, καλαμπόκι, βαμβάκι, βιομηχανική ντομάτα, καπνό, κρεμμύδια και κηπευτικά.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε σε περιοχές των Δήμων Τυρνάβου και Ελασσόνας, μεταξύ άλλων στα Δένδρα, τα Πλατανούλια, τον Τύρναβο, το Δαμάσι και το Δομένικο. Εκεί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι χαλαζοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές κυρίως σε αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια, αμύγδαλα και αμπελοκαλλιέργειες, αλλά και σε καλλιέργειες καλαμποκιού, μηδικής και καπνού.

Συνεχίζονται οι αυτοψίες σε Βοιωτία, Εύβοια και Λάρισα

Η καταγραφή των ζημιών δεν σταματά, καθώς τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα συνεχίσουν τις αυτοψίες και τη Δευτέρα.

Γεωπόνοι του Οργανισμού αναμένεται να πραγματοποιήσουν επιτόπιους ελέγχους σε πληγείσες περιοχές της Βοιωτίας, με έμφαση στον Δήμο Ορχομενού. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι αυτοψίες στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ.

Κλιμάκιο γεωπόνων από την Αθήνα θα μεταβεί επίσης στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιοχές που επλήγησαν και να καταγραφούν οι ζημιές σε καλλιέργειες, μεταξύ άλλων και σε συκιές.

Από τη Δευτέρα οι δηλώσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ

Σημαντική ημερομηνία για τους παραγωγούς είναι η Δευτέρα 27 Ιουλίου, καθώς τα αρμόδια υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ θα ανοίξουν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημιάς.

Οι αγρότες θα έχουν στη διάθεσή τους 15 ημέρες για να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις, με την προθεσμία να εκπνέει στις 10 Αυγούστου.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος που έχει προκύψει από τη μη υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026, ο ΕΛΓΑ προβλέπει διαφορετική διαδικασία ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.

Στις δενδρώδεις καλλιέργειες θα αξιοποιηθούν συνδυαστικά τα στοιχεία από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2025, ενώ για τις ετήσιες και τις λοιπές καλλιέργειες θα χρησιμοποιηθούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2026, μόλις αυτές κατατεθούν.

Στο τραπέζι αποζημιώσεις έως και στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων, οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ θα προχωρήσουν στην επεξεργασία των στοιχείων και στην εκτίμηση του συνολικού κόστους των αποζημιώσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, αναμένεται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την έγκριση ειδικού, ad hoc προγράμματος, μέσω του οποίου θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία και να ξεκινήσουν οι πληρωμές προς τους πληγέντες παραγωγούς το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις στη Βουλή για την εφαρμογή του προγράμματος με ευνοϊκότερους όρους για τους αγρότες. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής, καθώς και η κατάργηση του ανώτατου πλαφόν στις αποζημιώσεις, στα πρότυπα του προγράμματος DANIEL-ELIAS του 2023.

Εφόσον εγκριθούν οι σχετικές διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ θα μπορεί να προχωρήσει στην καταβολή προκαταβολών, οι οποίες θα ανέρχονται έως το 65% της εκτιμώμενης αποζημίωσης.

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα ακολουθήσουν οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις στα αγροτεμάχια. Οι γεωπόνοι θα εξετάσουν ξεχωριστά κάθε περίπτωση, με βάση τις δηλώσεις των παραγωγών, και θα συνταχθούν τα τελικά πορίσματα που θα καθορίσουν το ύψος της αποζημίωσης για κάθε δικαιούχο.