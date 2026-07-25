Σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, με αφορμή τη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι «ο εντιμότερος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης».

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό αφήγημα ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση της αναμόρφωσης των Ποινικών Κωδίκων επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα απαντήσουμε στις αιχμές του»

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού στρέφεται εμμέσως εναντίον όλων των πρωθυπουργών της Μεταπολίτευσης.

«Ο Αλέξης Τσίπρας μάς είπε ότι είναι ο εντιμότερος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης, βάζοντας στο στόχαστρο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου και, φυσικά, καταλήγοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απέναντι σε αυτό, εμείς θα απαντήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θέλει να θέσει το δίλημμα “ψεύτες ή κλέφτες”»

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να οικοδομήσει μια πολιτική αντιπαράθεση γύρω από ζητήματα ηθικής.

«Ο Αλέξης Τσίπρας λέει ουσιαστικά: “Μπορεί να είμαι ψεύτης, αλλά δεν είμαι κλέφτης”. Θέλει να κάνει μία προεκλογική εκστρατεία βασισμένη σε αυτό το δίλημμα: “Ψηφίστε τους ψεύτες και όχι τους κλέφτες”. Απέναντι σε αυτά, εμείς απαντάμε», ανέφερε.

Αναφορά στους Ποινικούς Κώδικες

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επανήλθε και στο θέμα της αλλαγής των Ποινικών Κωδίκων, υποστηρίζοντας ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία είχε συγκεκριμένες συνέπειες σε εκκρεμή ποινική υπόθεση.

Όπως ανέφερε, η τότε κυβέρνηση διατήρησε τη Βουλή σε λειτουργία προκειμένου να ψηφιστούν οι αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι η μετατροπή του αδικήματος της ενεργητικής δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα επηρέασε συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση.

Παράλληλα, επικαλέστηκε δημόσιες αναφορές του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, ο οποίος στο παρελθόν είχε κάνει λόγο για πιθανά «ανταλλάγματα» σχετικά με τις συγκεκριμένες αλλαγές.

«Δεν γνωρίζω αν υπήρξε χρηματισμός»

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα κίνητρα πίσω από τις επίμαχες αποφάσεις.

«Αν είναι χρηματισμός, αν είναι αντάλλαγμα ή από την καλή του την καρδιά, δεν το γνωρίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποτελούν πολιτικές τοποθετήσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν.