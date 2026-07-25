Νέα καταγγελία σε βάρος της Ρωσίας έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα παρέχει στο Ιράν δορυφορικές πληροφορίες για τη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας έτσι τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης στην περιοχή.

«Από τις αρχές Ιουλίου έχουμε διαπιστώσει ότι η Ρωσία παρακολουθεί μέσω δορυφόρων τις χώρες του Κόλπου και τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται εκεί. Στη συνέχεια, οι δορυφορικές αυτές εικόνες καταλήγουν στο Ιράν», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Παράλληλα, υπάρχει σαφής σύνδεση ανάμεσα στις ρωσικές δορυφορικές εικόνες αυτών των περιοχών και στα ιρανικά πλήγματα. Οι εικόνες αυτές φαίνεται να χρησιμοποιούνται τόσο πριν από τις επιθέσεις, για την προετοιμασία τους, όσο και μετά, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν».