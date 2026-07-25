Σφοδρή επίθεση στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, με αφορμή τις δηλώσεις του πρώτου για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πολάκης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντας τον κ. Φαραντούρη «φελλό» και «γυρολόγο», χωρίς ωστόσο να υπερασπίζεται επί της ουσίας τον Σωκράτη Φάμελλο.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε χαρακτηριστικά: «Το ότι ο Φάμελλος υπηρετούσε σχέδιο διάλυσης και τώρα ξεφτιλίστηκε, ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΕΣΥ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΕΠΑΨΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΦΕΛΛΟΣ!!!»

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, πρόσθεσε: «Γύρνα την έδρα, γυρολόγε, και ΣΙΩΠΗ!!! Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για αλλονών σκοινί!!»

Τι είχε δηλώσει ο Νικόλας Φαραντούρης

Η αντίδραση του Παύλου Πολάκη ήρθε μετά από δημόσιες δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος σχολίασε την αποχώρηση και ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «εξευτελισμό», ενώ άφησε αιχμές ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να επιδιώκει τη συμμετοχή του σε κάποιο ευρωψηφοδέλτιο.

Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης

Η δημόσια σύγκρουση αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ στελεχών του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με τις προσωπικές επιθέσεις να κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απάντηση από τον Νικόλα Φαραντούρη στις δηλώσεις του Παύλου Πολάκη.