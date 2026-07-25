Την επιλογή να μην παραστεί στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επισκέφθηκε τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η ίδια, σε σημερινή της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εμείς δεν συμμετέχουμε σε υποκριτικές φιέστες από εκείνους που είναι υπόλογοι για την παραβίαση όλων των Αρχών, των Εγγυήσεων, των Θεσμών και των Λειτουργιών της Δημοκρατίας. Από εκείνους που περιφρονούν και ποδοπατούν δικαιώματα, ελευθερίες, ζωές».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου: