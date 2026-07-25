Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινώσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που προβλέπει τον διορισμό της με σκοπό τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέας διοίκησης.

«Δεν μπορώ να χάσω ούτε μία ημέρα»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι το άρθρο 67 του Ν. 5322/2026 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α117/24-7-2026, αποκτώντας πλέον ισχύ νόμου.

Όπως ανέφερε, αξιοποιώντας τη νομοθετική εξουσιοδότηση που του παρέχει ο νόμος, θα εκδώσει τη Δευτέρα την υπουργική απόφαση για τον διορισμό της προσωρινής διοίκησης.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης, καθώς –όπως σημείωσε– το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εκλεγεί πριν από οκτώ χρόνια, έχει προγραμματίσει συνεδρίαση για την Τρίτη, παρά τις προβλέψεις του νέου θεσμικού πλαισίου.

Στόχος οι εκλογές και η νέα διοίκηση

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διεξαγωγή εκλογών και την ανάδειξη νέου, νόμιμα εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Παράλληλα, ευχήθηκε οι αρχαιρεσίες να πραγματοποιηθούν σε ήρεμο κλίμα, ώστε, όπως ανέφερε, να αποκατασταθούν η δημοκρατική νομιμότητα και η εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

«Θα συνεργαστώ με όποιον εκλεγεί νόμιμα»

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι μετά την εκλογή της νέας διοίκησης θα υπάρξει διάλογος για πιθανές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙΣ, εφόσον αυτές προταθούν από τους ίδιους τους εκπροσώπους του ιατρικού κόσμου.

Παράλληλα, απέρριψε τις επικρίσεις περί παρέμβασης στα εσωτερικά του Συλλόγου, τονίζοντας ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία αποσκοπεί αποκλειστικά στην εφαρμογή της νομιμότητας και στον τερματισμό των πολύχρονων δικαστικών αντιπαραθέσεων.

«Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσει και είναι κρίμα οι συνεχείς διαμάχες να πλήττουν το κύρος του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα ονόματα του προέδρου και των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.