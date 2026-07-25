Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μετά τη σύλληψη ενός άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του χειροβομβίδα. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο τελικός αποδέκτης της επίθεσης να ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, πίσω από το φερόμενο σχέδιο βρίσκεται ένας Αιγύπτιος κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε καταδικαστεί και για ληστείες, ενώ έχει απασχολήσει εκ νέου τις Αρχές και κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. οργανώθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν συλλεχθεί τις προηγούμενες ημέρες. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έθεσαν τον ύποπτο υπό διακριτική παρακολούθηση και επενέβησαν αμέσως μόλις εκείνος παρέλαβε τη χειροβομβίδα, αποτρέποντας οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Η έρευνα επεκτάθηκε και σε κατοικία Έλληνα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ως το άτομο που προμήθευσε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Κατά την έρευνα βρέθηκαν ένα περίστροφο και περίπου 4.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ ο ίδιος δεν εντοπίστηκε και αναζητείται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους και είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές και για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει προληπτικά τον Ισίδωρο Ντογιάκο ήδη από τις αρχές της εβδομάδας για πληροφορίες που αφορούσαν πιθανή απειλή σε βάρος του, ζητώντας του να απομακρυνθεί προσωρινά από την κατοικία του.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, εξετάζοντας τόσο τις επαφές των εμπλεκομένων όσο και το ενδεχόμενο να υπήρχε ευρύτερο οργανωμένο σχέδιο πίσω από την υπόθεση.