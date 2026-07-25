Η φορολογική συνέπεια μπαίνει στο επίκεντρο του πακέτου της ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να επεξεργάζεται ένα νέο πλέγμα κινήτρων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους. Στο τραπέζι βρίσκονται μεγαλύτερες εκπτώσεις φόρου για την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων, ταχύτερες επιστροφές φόρων, φορολογικά «μπόνους» για τις συνεπείς επιχειρήσεις και ένα νέο καθεστώς επιβράβευσης που θα συνδέει τη φορολογική συνέπεια με την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Οι προτάσεις έχουν κατατεθεί από τη Διαρκή Επιστημονική Φορολογική Επιτροπή των Φορέων της Αγοράς προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αποτελούν μέρος της ευρύτερης συζήτησης για τις φορολογικές παρεμβάσεις που σχεδιάζεται να ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι η συνέπεια δεν θα αντιμετωπίζεται μόνο ως υποχρέωση, αλλά και ως κριτήριο παροχής συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και η δημιουργία ενός νέου «Καθεστώτος Συνεπούς Φορολογουμένου». Η πρόταση προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα αξιολογούνται αποκλειστικά με βάση την εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και με βάση δείκτες όπως οι επενδύσεις, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Τι εξετάζεται

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται οι εξής προτάσεις:

1. Μεγαλύτερη έκπτωση φόρου για εμπρόθεσμες δηλώσεις. Εξετάζεται η αύξηση της έκπτωσης φόρου για όσους υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση και εξοφλούν εφάπαξ τον φόρο έως το τέλος Ιουλίου. Σήμερα προβλέπεται έκπτωση 4% για δηλώσεις έως τις 15 Μαΐου, 3% για δηλώσεις από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση της εφάπαξ εξόφλησης μέχρι τις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, το ανώτατο ποσοστό θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη και στο 6%, ώστε να ενισχυθεί το κίνητρο για άμεση εξόφληση του φόρου, να αυξηθούν οι εισπράξεις του Δημοσίου και να περιοριστεί η ανάγκη μελλοντικών ρυθμίσεων οφειλών.

2. Περισσότερος χρόνος για τον συμψηφισμό φορολογικών ζημιών. Εξετάζεται η επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συμψηφίζουν φορολογικές ζημιές με μελλοντικά κέρδη. Η αλλαγή αυτή θα επιτρέψει κυρίως σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις ή πέρασαν περίοδο οικονομικών δυσκολιών να αξιοποιήσουν πλήρως τις ζημιές των πρώτων ετών όταν επιστρέψουν στην κερδοφορία.

3. Μπόνους για επιχειρήσεις με διετή φορολογική συνέπεια. Στο τραπέζι βρίσκεται η καθιέρωση αυτόματης επιβράβευσης για τις επιχειρήσεις που παραμένουν απολύτως συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις επί δύο συνεχόμενα έτη. Το κίνητρο θα έχει τη μορφή έκπτωσης φόρου, η οποία θα αποδίδεται αυτόματα.

4. Εξπρές επιστροφές φόρου. Οι επιχειρήσεις που δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και τηρούν με συνέπεια όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις θα εντάσσονται σε μια «λευκή λίστα», με αποτέλεσμα οι διαδικασίες ελέγχου να απλοποιούνται σημαντικά και οι επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος να πραγματοποιούνται πολύ ταχύτερα.