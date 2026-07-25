Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Σταύρο Γεωργίου, τον 73χρονο δικηγόρο που δολοφονήθηκε άγρια το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει τον γνωστό ποινικολόγο.

Συγκλονίζουν οι εικόνες με τις δύο κόρες του

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρουσία των δύο κορών του εκλιπόντος, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της τραγωδίας, καθώς ήταν εκείνες που εντόπισαν τον πατέρα τους νεκρό μέσα στο δικηγορικό του γραφείο λίγες ώρες μετά τη δολοφονία.

Η οικογένεια βιώνει μια ανείπωτη απώλεια, ενώ συγγενείς και φίλοι στάθηκαν στο πλευρό των παιδιών του, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Γιώργος Τσούκαλης: «Να σεβαστούμε τα δύο παιδιά»

Στην κηδεία παρευρέθηκε και ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Σταύρο Γεωργίου από τη συνεργασία τους στην πολύκροτη υπόθεση του Άλεξ.

Σε δηλώσεις του ανέφερε: «Να σεβαστούμε τα δύο παιδιά που είχαν την ατυχία μέσα σε έξι μήνες να χάσουν τη γιαγιά τους και τον πατέρα τους. Τον Σταύρο τον γνώριζα εδώ και 20 χρόνια, όταν είχαμε συνεργαστεί στην υπόθεση του Άλεξ».

«Ένας θάνατος κάτω από εξαιρετικά τραγικές συνθήκες»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Περικλής Σταυριανάκης έκανε λόγο για μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί σοκ.

«Έχουμε έναν θάνατο κάτω από εξαιρετικά τραγικές συνθήκες. Πιστεύω ότι θα διερευνηθούν περισσότερο όσα συνέβησαν και η θλίψη είναι για όλους μας δεδομένη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση συνεχίζονται, ενώ ο 28χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τη δολοφονία που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.